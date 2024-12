Megan, Mikael gipahibaw nga lakaki ang ilang 1st baby

Baby boy ang una nga anak sa celebrity couple nga sila si Megan Young ug Mikael Daez!

Gibandera sa duha sa ilang Instagram ang exciting news, kauban ang video sa gihimo nila nga gender reveal para sa ilang first baby.

Sa pagsugod sa maong video, makita nga magkapareho ang ilang panangna nga babaye ang ilang una nga anak. Grabe ang ilang pagkasorpresa sa dihang ilang nahibaw-an nga lalaki diay ang ilang baby.

Blue confetti ang nanggawas sa balloon nga gipabuto ni Megan atol sa ilang intimate gender reveal, diin nakauban nila ang ilang mga minahal sa kinabuhi.

Matud pa ni Megan, “We set up the studio for our fun get together and asked everyone to come in either pink or blue to see kung ano ang hula nila (their guesses)! Good times.”

PAHALIPAY

Sa comment section, daghan sa ilang fellow celebrities ang mipaabot sa ilang mga pahalipay kang Megan ug Mikael. Apil niini sila si Andi Eigenmann, Rocco Nacino, Iya Villania, Lianne Valentin, Chariz Solomon, Iza Calzado, ug Glaiza de Castro.

Kun mahinumduman, sayo karong buwan sa Disyembre gipahibaw ni Megan sa publiko ang iyang pagmabdos sa ilang una nga baby ni Mikael.

Niaadtong 2022, giangkon sa beauty queen nga daghan ang nangutana kaniya kun duna ba silay plano nga mag baby.

Ang iyang tubag, “If we have kids, then we have kids. If we don’t, we don’t. If I get pregnant, okay, and if not, then we just continue living life.”

Gikasal sa makaduha nga higayon sila si Megan ug Mikael niadtong 2020 – ang una nahitabo sa Nasugbu, Batangas niadtong Enero 10 ug ang ikaduha sa Subic, Zambales niadtong Enero 25.

