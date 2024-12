Rufa Mae Quinto duna sa’y warrant of arrest

CONFIRMED! Duna poy warrant of arrest si Rufa Mae Quinto kabahin kuno kini sa investment scam nga diin nalambigitan sa usa ka beauty clinic nga iyang giendorso.

Si Boy Abunda mismo nga talent manager ni Rufa Mae ang nibalita nga giisyuhan pod ang komedyante og warrant of arrest parehas ni Neri Miranda tungod sa mga kaso nga syndicated estafa.

Sa episode gahapon sa “Fast Talk with Boy Abunda”, gisulti sa King of Talk nga nadamay pod ang iyang talent sa kaso sa maong beauty company.

“I am alarmed as a member of this industry and as a manager. Para bang gusto kong balikan lahat ng kontrata. Ang endorser ba ay salesman? Kapag sinabi ko pong bumili ho kayo ng donuts na ito, ano ba ang aking responsibilidad?

“Sa aking pagkakaunawa bilang manager, ang nagwa-warrant po sa publiko na ang produkto ay maganda, ay matino ang serbisyo ay ang may-ari ng kompanya,” matud pa ni Abunda.

“Ang endorser ay maniniwala lamang doon sa sinasabi ng may-ari,” matud pa gyod ni Tito Boy.

Wake up call

Niingon pa gyod ang TV host nga ang nahitabo nila ni Rufa Mae ug ni Neri usa ka wake up call para sa tanang mga taga-entertainment industry para mas magamping sa pagsud sa bisan unsa nga negosyo o kontrata.

“It’s a very complicated case pero palaisipan po ito. I think the industry as a whole we should be studying our contracts more at kaninong responsibilidad ba ito.

“Naghikayat ako bumili ka ng bahay, naghikayat akong bumili ka ng condo. Saan nag-uumpisa at nagtatapos ang responsibilidad?

“Do I own the company? Am I liable kung, halimbawa, hindi masyadong kagandahan? But I have so many questions. I know that the case is in court,” matud pa niya.

Matud pa ni Tito Boy nga, “Isa pang point of interest kung paano kaya nakonekta itong sila Neri, itong sila Rufa Mae doon sa kaso ng piskalya.”

“It’s really interesting na dapat marami tayong matutunan bilang members of the industry, lalo ang mga artist at mga manager but that’s for another episode. Eto po ‘yung aking nararamdaman kaya hindi ko po napigilan na hindi magsalita,” niingon pa siya.

Atong mahinumduman nga gidako ug gipriso si Neri sa Pasay City Jail human giakusahan sa paglapas sa Section 8 ng Republic Act No. 8799 nga naila pod nga Securities Regulation Code.