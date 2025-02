Andi Eigenmann, Philmar Alipayo nagdungan og patattoo

Human nagkauli gikan sa ilang away nga tungod sa “spontaneous tattoo,” si Andi Eigenmann ug si Philmar Alipayo nakit-an nga nagpahimo og bag-o nga mga tattoo.

Ang maong couple nagbond sa usa ka tattoo session sigon sa nakit-an nato sa video nga gishare sa Instagram niadtong Miyerkules, Pebrero 19, sa Island Tattoo Piercing Studio.

Si Eigenmann ug si Alipayo kuyog ang ilang mga anak nga si Lilo ug si Koa, nga nakit-an pod nga nagduwa ug nangaon og snacks samtang naghuwat sila sa ilang mga ginikanan.

Andi Eigenmann, Philmar Alipayo get inked together

“What an absolute honor to turn Andi’s stories into lasting art,” matud pa sa caption.

“Another tattoo session with the power couple Andi Eigenmann and Philmar Alipayo. We couldn’t be more stoked to have them back together with Lilo and Koa,” matud pa gyod sa caption.

Ang away sa di pa lang dugay nila ni Eigenmann ug ni Alipayo nagsugod human ang celebrity surfer ug best friend nga babaye niini nagpamatching “224” tattoo nga gihulagway sa actress nga usa ka “spontaneous love couple tattoo.”

Samtang si Eigenmann niclarify nga si Alipayo wa niluib kaniya. Niangkon pod ang aktres nga ang best friend kuno ni Alipayo ang ni “encourage” niya nga “makigbreak up” kini sa actress sa panahon nga di magkasinabot sila ni Philmar.

Usa pa sa ilang tattoo session, si Eigenmann, Philmar ug ang ilang duha ka anak nanuroy pa sa beach sa isla diin sila gapuyo.

“Eventually, it will be quiet again. All for the family,” matud pa ni Eigenmann.