Derek Ramsay gibirahan si Andi, Philmar tungod sa ilang ‘betrayal’ post

Ang aktor nga si Derek Ramsay maoy nitubag para sa Swedish entrepreneur ug photograher nga si Pernilla Sjoo nga gibasol nga hinungdan sa away nila ni Andi Eigenmann ug sa iyang fiance nga ang Siargao-based nga surfer nga si Philmar Alipayo.

Pipila ka adlaw human nagpahungaw sa ilang lovers’ spat didto sa social media, mao rag si Eigenmann ug si Alipayo, kay nagkauli na, ug ang nahabilin si Sjoo na lang nga niatubang sa backlash tungod sa ilang paghulagway niini nga usa ka third-party sa ilang relasyon.

Wa gyod malipay si Ramsay niini, ug gidepensahan niya ang higala niya ug ni Ellen Adarna nga asawa ni Ramsay. Niingon si Ramsay nga si Sjoo nakahiagom og daghan nga bashing ug duna man gani kunoy nibahad niya o nakadawat siya og mga death threat tungod lang sa gitawag ni Ramsay nga ‘irresponsible posting’ sa bashin nila ni Eigenmann ug ni Alipayo.

“She’s happily in a relationship. Alam ng boyfriend lahat. Let’s get all the facts here. This is not being biased,” matud pa sa aktor sa iyang interview sa showbiz insider nga si Ogie Diaz.

Nipasabot si Ramsay nga wa siyay sakit nga pagbati ngadto ni Eigenmann apan gitudlo lang niya ang sayop sa nauwahi sa iyang “betrayal post.”

“Ang mali dito irresponsible posting. Acting on emotions without thinking. Just jumping on guts. I’m sorry, Andi. Hindi ako ano sayo. For me, you should not have done that. Kung galit ka, naiintindihan ko ‘yon. Nasa kultura ng Filipino ‘yon. Mali na nagpatattoo sila together. She’s a foreigner. She didn’t do it with the intent to hurt Andi. She didn’t do it with the intent to steal,” matud pa niya.

‘Magpakalalaki ka’

Niingon pa gyod ang aktor nga ang iyang “A Secret Affair” nga co-star giuna lang unta og confront si Alipayo ug wala lang unta ni gipost kabahin sa ilang gisiloan.

“Ang unang ayusin mo ‘yung partner mo. Si Philmar. Ayusin mo yon. Huwag mo ilagay sa publiko. Because you don’t know the action that you did, without thinking. You didn’t even consult a human being. You consulted ChatGPT. And you posted it with your influence, with your followers. That was very irresponsible of you. You don’t know how a post like that can destroy somebody,” giingnan ni Ramsay si Eignenmann.

Matud pa ni Ramsay nga si Alipayo wa man gani nibother og pangayo og pasaylo ngadto ni Sjoo human sa ilang kaguliyang nga tungod sa nahitabo.

“Ang nakakainis pa dito nagcomment na finally ito si Philmar. What does he say, ‘Okay na kami. This should have all been handled in private. Sana okay na rin kayo,’ Hindi ako okay kasi yung kaibigan ko na kaibigan mo rin na matalik, sinaktan mo. Di ka man lang nag apologize sa statement mo,” matud pa ni Derek.

“Excuse me for using this term; you should have the balls to be a man, magpakalalaki ka. Ayusin mo ang problema mo sa asawa mo. Unahin mo ‘yan,” niingon pa gyod ang aktor.

Naapektuhan ang mental health

Niingon si Ramsay nga nasagmuyo si Sjoo sa pagpahimo og “224” nga tattoo nga kauban si Alipayo, ug nisuway kuno siya og reach out ngadto ni Eigenmann para mangayo og pasaylo.

“She is not okay. She is crying her eyes out every day. She is a very private person. Her mental health is so affected. She is a brave woman. She is a dear friend. She is very close to me and Ellen. I could sleep in the same bed with Pernilla, and my wife would not doubt,” matud pa niya.

Giklaro pod ni Ramsay nga ang viral statement ni Pernilla sa iyang Facebook account kuno dili to iyaha kay lagi kuno nipili siya nga magpakahilom taliwala sa maong issue, mao nga siya na lang ang nitubag on her behalf.

“She is also a good friend to Philmar and Andi. She proves that by not making patol by going out and speaking the truth,” matud pa ni Ramsay bisan pa nga nibutyag siya nga nitambag siya ni Sjoo nga putlon na lang niini ang panaghigalaay niya ngadto ni Eigenmann ug ni Alipayo.