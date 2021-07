Bwelta ni Bea sa mga bashers: I know na wala akong tinapakang tao…

HANGGANG ngayon ay ayaw pa ring tumigil sa kaka-post ng hate messages ang mga bashers na super affected sa paglipat ni Bea Alonzo sa GMA 7.

Pati ang ilang mga taga-ABS-CBN ay talagang nagpatutsada sa pamamagitan ng social media matapos ngang pumirma ng exclusive contract ng aktres sa Kapuso Network.

May konek naman ito sa isang teleserye ng ABS-CBN na iniwan daw ni Bea at hindi na itinuloy — ito ang “Kahit Minsan Lang” kung saan makakasama sana niya sina Richard Gutierrez at Rafael Rosell.

Sa panayam ng ilang entertainment press sa aktres sa virtual mediacon na ibinigay sa kanya ng GMA matapos ang contract signing, sinabi ni Bea na hindi na niya pinapansin ang mga kanegahan sa socmed.

Aniya, mas gusto niyang mag-focus sa mga blessings na dumarating sa buhay niya at sa mga taong walang tigil na sumusuporta sa kanya mula noon hanggang ngayon.

Sa panayan naman ng “Kapuso Mo, Jessica Soho” sa dalaga, muli siyang natanong kung bakit siya umalis ng ABS-CBN at nag-“ober da bakod” sa GMA.

“Nu’ng 2020, hindi naging madali para sa lahat, sa buong mundo, because of the pandemic. Nagkaroon ako ng chance para pag-isipan kung ano talaga ang nasa puso ko.

“But then, nu’ng dumating yung offer ng GMA, it came at the right time and it just felt right. I follow my heart. Pag magaan, tama,” sagot ni Bea.

Aniya pa, “Pati yung pagpapaalam ko sa ABS-CBN, of course, it was very, very emotional because, siyempre, tahanan ko ‘yon for 20 years.” May blessing din daw ng mga bossing niya sa ABS-CBN ang

pag-alis niya sa dating mother network.

“Gusto kong mag-focus ngayon sa positibo, and alam ko in my heart na I got the blessing of my past bosses. I know na wala akong tinapakang tao.

“And moving forward, yung mga nakikilala kong mga bagong tao sa bagong yugto ng buhay ko, they’re all excited,” dagdag ng aktres.

Tungkol naman sa dating home network, “I’m very, very grateful sa lahat ng… lahat, lahat ng opportunities na ibinigay nila sa akin.”

Nauna nang naglabas ng saloobin si Bea tungkol sa naging desisyon niyang lumipat sa ginawa niyang vlog sa YouTube na may title na “NEW BEGINNINGS.”

Napaiyak pa nga si Bea nang magpasalamat sa dati niyang istasyon, “I have ABS-CBN to thank for all the opportunities they have given me.

“They have trusted in me and they helped me hone my talent. And I will never forget everything that they have done for me.

“I will never forget the day when my life has changed because they trusted in me,” sabi pa ng bagong Kapuso star.

Sabi pa niya sa vlog, “I am an actress. I am here to create. That is my purpose and that is my task. I owe that to my audience.

“And though goodbyes are always painful, I know that this journey will lead me to a door of many opportunities and new learnings and growth,” aniya pa.