Rabiya Mateo gagawa ng teleserye sa GMA; umaasang matutuloy din ang Hollywood movie

MATATANDAANG sinulat namin dito sa BANDERA na bago umuwi si 2020 Miss Universe Philippines Rabiya Mateo ng Pilipinas ay nakipag-dinner muna siya at nagpa-picture sa American-Iranian film/TV director na si Cyrus Nowrasteh.

Ang caption ng dalaga sa kanyang Instagram post, “One day before I leave US, I was privileged enough to have a dinner with Hollywood Director @nowrastehcyrus, the man behind the movie The Young Messiah and many more great films.”

At heto na may update si Rabiya base sa panayam sa kanya ng programang “Unang Hirit” sa GMA 7.

Aniya, “May mga napag-usapan po kaming project during that time. They were planning to shoot something dito sa Philippines at naghahanap sila ng lead na babae.

“Nilatag na po nila ‘yung storyline kung ano ‘yung possible na role ko. Pero nothing is for sure. Hopefully, sana malay natin ‘yung first movie ko Hollywood movie,” pahayag ng dalaga.

O di ba? Magandang balita ito para sa mga tagahanga ni Rabiya na tuloy na tuloy na ang pagpasok niya sa showbiz.

At habang sinusulat namin ang balitang ito ay ngayong araw magtatapos ang kanyang 10-day quarantine at makikipag-meeting sa GMA 7 para sa una niyang teleserye.

Yes dear readers, sa GMA 7 pipirma ng kontrata ang ating beauty queen, ito ‘yung sinabi niya noon na gagawa siya ng teleserye at ayaw pa niyang i-reveal kung saang TV network.

Kaya bongga ang showbiz career kaagad ng dalaga dahil may naghihintay na agad sa kanyang serye at hopefully ang pelikulang binanggit sa kanya ng direktor na si Cyrus Nowrasteh.

Samantala, sinimulan na rin ni Rabiya ang kanyang vlog na uploaded na sa kanyang YouTube channel na mayroon na kaagad 18.2k subscribers na nitong Hulyo 7 pa lang siya nagsimula.

At heto pa ang catch, magkakaroon na rin ng vlog ang ex-boyfriend ni Rabiya na si Neil Salvacion na may kinalaman naman sa arts, food at travel base na rin sa post nito sa kanyang Instagram account.

Nag-post si Neil ng painting ng babaeng may mahabang buhok, pancake na maraming fruits at kuha ng binata na nasa dagat siya. Ang caption ni Neil ay, “PINTA, KAON, LAGAW.

“Kay damo man ta ginapangubra, ginapangkaon kag ginapanglagawan, kag daw sadya man, ngaa di ta pagrecord kag mag ubra vlog? -JNM. #LagawJuan #soon.”

Sa madaling salita pareho nang vlogger ang dating magdyowa.