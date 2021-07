Yam nagpakasal na kay Miguel CuUnjieng sa New York; sa halip na bulaklak, alagang aso ang bitbit

NAGPAKASAL na sa Amerika ang Kapamilya actress na si Yam Concepcion sa kanyang longtime non-showbiz boyfriend na si Miguel CuUnjieng.

Noong Linggo naganap ang intimate sunset cruise wedding ng dalawa sa New York na dinaluhan ng kanilang mga kapamilya at ilang malalapit na kaibigan.

Simpleng-simple lang ang white wedding dress ni Yam with matching hat ngunit lutang na lutang pa rin ang kanyang ganda dahil sa kaligayahang nadarama sa araw ng kanyang kasal.

Tuwang-tuwa rin ang mga fans at social media followers ng aktres dahil sa halip na bridal bouquet ang kanyang hawak, bitbit ni Yam ang kanyang fur baby na si Tiny.

Sa isang photo na nakita namin sa Instagram account ni Tim Yap, nagsilbing backdrop ng intimate wedding nina Yam at Miguel ang sikat na sikat na Statue of Liberty. May video rin na ibinahagi ang TV host at businessman na kuha habang naghahanda sila sa kasalan.

Nag-post din ng isang litrato ang “TV Patrol” entertainment reporter na si MJ Felipe kung saan makikita ang bagong kasal na may hawak nang wine habang nasa likod nga nila ang Statue of Liberty.

Naging emosyonal naman ang bagong kasal na aktres sa kanyang wedding vows kung saan abot-langit ang pasasalamat niya kay Miguel dahil sa tiwala at pagmamahal nito sa kanya sa kabila ng kanilang LDR o long distance relationship.

Kung matatandaan, ginulat ni Yam ang publiko nang ibandera niya ang balita na matagal na silang engaged ni Miguel.

Sa kanyang YouTube vlog, ibinalita ng Kapamilya actress na nag-propose sa kanya si Miguel noon pang Dec. 31, 2018, nang magbakasyon sila together sa Niseko, Japan.

Sa isang interview, natanong si Yam kung bakit dalawang taon pa ang pinalipas nila bago i-announce ang kanilang engagement sa madlang pipol.

“It just felt right. Tinawagan ko nga ‘yung mom ko, sabi ko sa kanya, pinost ko na ‘yung engagement sa Instagram. And she said ‘Congratulations!’

“Noong pinost ko ‘yun, feeling ko na-engage kami ulit. Parang it felt new again to us,” pahayag ni Yam na anim na taon munang nakarelasyon si Miguel bago nagpakasal.