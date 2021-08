Payo kay Neil Arce ng ina: Maging ander ka, sundin mo lahat ng gusto ni Angel para masaya kayo!

SA edad na 38 ay super spoiled pa rin pala si Neil Arce sa kanyang inang si Mommy Jean dahil nga nag-iisang anak at matagal na pala siyang ipinagtutulakang mag-asawa.

Sa The Angel and Neil YouTube channel ay nalaman ng publiko kung sino si Neil Arce sa likod ng kamera at nakita namin ang samahan ng mag-ina na parang magkapatid lang dahil super cool si mudra.

“Alam mo super happy talaga ako magpapakasal ka na ngayon kasi 38 years old ka na! Alam mo ‘yun lang naman ang request ko sa ‘yo di ba, na sana magpakasal ka habang maganda pa ako kasi baka mamaya hindi na maganda ang skin ko, hindi na kao mukhang bata pa.

“At the age of 38, I’m so happy you’re getting married ‘coz finally, Angel will take care of you and not me anymore!” tuwang-tuwang sabi ng nanay ni Neil.

Ang payo ni Mommy Jean sa unico hijo kapag mag-asawa na sila ni ‘Gel, “The best thing, maging ‘under’ ka, sundin mo lahat ng gusto ni Angel para masaya kayo.”

Singit ni Neil, “Ngayon palang umpisahan ko na (puro) ‘okay-okay.’

Pagpapatuloy ng ina, “Ikaw dapat ang mag-asikaso ng bahay. Ikaw dapat ang mag-asikaso kay Angel. Pag nagkaanak kayo dapat ikaw ang mapupuyat hindi si Angel.

“Gusto mong maging masaya ang asawa mo? Ipag-shopping mo, happy wife, happy life!”

Balik-tanong naman ni Neil sa ina, “Kailan mo na-realize na si Angel ‘yung ‘the one?’

“Binigyan mo nga ako ng five minutes speech sa wedding mo, eh,” tugon ni Mrs. Arce.

“Ano na lang reaction mo nu’ng sinabi kong pakakasal na ako?” tanong uli ni Neil sa ina.

“Sobrang saya ko! Kasi si Angel napaka-down to earth talaga niya, parang match kami,” sagot ng mommy ng binata.

Ibinuking pa ni Neil na dalawa na ang tatalak sa kanya kasi tandem daw ang mommy niya at ang asawa niya.

“Kasi si Angel nu’ng nalaman ko na ikakasal na kayo sabi ko, ‘finally.’ Remember ‘yung sa ring (engagement ring).

“Manonood ako ng sine noon, mga 5 minutes to go, start na ‘yung movie biglang tumawag si Neil, e, lagi kong pini-pick up ‘yung tawag niya, eh.

“Biglang sabi sa akin, ‘Mommy, Mommy, kailangan na tayong kumuha ng ring,’” kwento ng mudra nito.

“Ang inside story kasi, sabi ko hindi ako gagalaw sa bank account ko, pero from now on lahat ng kikitain ko, doon mapupunta. Sabi ko kay Lord, ‘Lord ikaw na ang bahala kung gaano katagal ‘yun!’ Nagulat ako some weird reason in two months naabot ko ‘yung amount,” balik-alaala ng producer-director.

Sundot naman ni Mommy Jean, “Right now? E, (in) 5 minutes manonood ako ng sine? ‘Oo mommy, right now.’ So, hindi ko na-enjoy ‘yung movie kasi kailangan kong tawagan ‘yung (alahera) para sa ring na ibibigay niya kay Angel.”

“Tingin mo ba ready na ako (mag-asawa),” tanong ni Neil sa ina.

“Oo naman reading-ready ka na. Sa akin palang, pag-aalaga mo sa akin kayang-kaya mo na ‘yan. Sobrang bait na anak ‘yan! Ibang klase. Kaya mo ng alagaan ang asawa mo at mga anak mo. Take note, mga anak ha,” diin ng mother in law ni ‘Gel.

At nang umalis si Neil ay siniguro ni Mommy Jean na handa na talagang mag-asawa ang anak dahil nu’ng mag-boyfriend-girlfriend palang daw ay best mas lalo nap ag nag-asawa na sila.

Nabuking din na sa edad 38 ay hindi pala marunong mag-empake si Neil dahil laging nakaasa sa ina noong magkasama pa sila sa bahay at nu’ng nag-solo na siya ay inasa naman sa kanyang personal assistant.

Kuwento nito, “Sa totoo lang lagi naman ako ang sisi niyan, eh. Gagawin lang niya, ‘neneng empake mo ako, tapos na.’ Tapos pagdating sa ibang bansa kung saan man siya pupunta tapos pag may kulang, galit siya kay Neneng.

“Kasi dapat ikaw ang dpat mag-empake para wala kang sinisisi pag kulang (sabay tingin sa anak). Kasi baby pa ‘to ako na lahat nag-eempake.”

At ibinuko rin na masyadong sentimental pala ang asawa ni Angel sa lahat ng gamit niya dahil kahit may mga sira na ay ayaw nitong ipamigay o i-let go.

“Over the years, siguro since teenager pa siya gamit na niya ‘yan kasi ayaw niyang magtapon ng gabi, for example tong shirt (sira-sira na) itatago pa na ninyo ito? Gawin ng trapo ito?” kuwento ng ina.

Pero umayaw si Neil dahil paborito niya ang shirt na since 2000 pa niya gamit.

“Ang dami pa niyang gamit, puwede naman na niyang i-donate o ipapamana sa mga anak niya,” sambit ni Mommy Jean na handa nang maging lola — ASAP!