Janus hindi hahayaang maagrabyado ang mga showbiz friends: Makikipagpatayan ako para sa kaibigan ko

ANG pagiging sawsawero sa lahat ng isyung kinasasangkutan ng mga mahal na kaibigan ni Janus del Prado ang tanging mai-ambag niya para maipagtanggol ang mga ito sa bashers.

Sabi nga niya sa panayam niya kay Ogie Diaz sa YouTube channel nito, “makikipagpatayan ako para sa kaibigan ko!”

Ang mga kaibigang tinutukoy niya ay sina Bea Alonzo, Paulo Avelino, Joem Bascon, Meryll Soriano, Angel Locsin at marami pang iba.

Maraming naitulong sa kanya ang mga nabanggit pero hindi ito nababalitaan maliban kay Angel na ibinuko noon ni Janus na nagbayad ng hospital bills niya na umabot sa P150,000 dahil umabot siya ng dalawang linggo sa hospital.

Sa tanong ni Ogie kung ano ang nagawa ng mga nabanggit niyang kaibigan kaya ganu’n na lang niya kamahal ang mga ito.

“Mahal na mahal ko sila dahil napakatotoo nilang tao, kilala mo rin naman sila hidni ka so-showbizin ng mga ‘yan. At kahit hindi mo sabihing may pinagdadaanan ka, matik alam nila.

“Hindi laging about money, ‘yung tawag lang para kumustahin ka, malaking bagay ‘yun para sa atin. ‘Yung alam mong hindi taping friends na magka-trabaho lang kaya magkaibigan, hindi ganu’n,” kuwento ng aktor.

At dito niya binanggit kung ano ang tulong ni Paulo sa kanya, “alam ko magagalit sa akin si Paulo nito. Si Pau ayaw niya na pina-public na tumutulong siya pero ano ‘yan, during the first year ng pandemic, everytime na magla-lockdown papadala ‘yan sa bank account ko ng pang grocery. Matic ‘yan ha, hindi ka manghihingi wala siyang itatanong kung may pambili ba ako o ano. Ang aga-aga makikita mo (text), ‘may pinadala ako sa ‘yo, magla-lockdown daw ulit.’”

Dagdag pa, “akala nu’ng iba suplado eh, pero hindi. Sorry Pau ah.”

Hindi naman tungkol sap era ang naitutulong sa kanya ni Meme (Meryll) at si Joem, “parang mga kuya minsan nga parang nanay na nga kapag nag-check sila. Like si Meme naintindihan niya ‘yung mental health ko di ba? Tatanungin niya talaga kung kumusta ang ADHD ko. May pandemic, kumusta ka naman?”

At nang banggitin ni Ogie ang pangalan ni Angel, “baka maiyak naman ako dito. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya. Sumakto do’n ang mga magulang niya na pinangalanan siya ng ganu’n.

“Na-ipost ko na ito dati, nagka-tigdas ako ng 2014 kakatapos pa naman ng New Year at nagtaka ako paano niya nalaman pero tumawag kaagad siya, ‘asang hospital ka? Pupuntahan kita’ Tinanong niya kung magkano ang bill tapos ano, buong bill ko binayaran niya nasa mahigit…sorry ha, ayaw ng mga ito nan ire-reveal ‘yung mga tulong nila, nasa mahigit 150k kasi tumagal din ako sa hospital ng almost two weeks.”

Ano naman ang nagawa ni Bea kay Janus, “si Bea naman iba naman ang love language niyan, ano naman food. Mahilig siyang magpadala sa akin ng pagkain, so magpapadala siya ng pomelo, ‘yung sikat na pangalan minsan dalawang kahon, tatlong kahon. Tapos pag may sponsor magpapadala ‘yan ng maraming goods minsan ang dami kong ramen sa bahay. Minsan mga fans kapag sobrang pinadala sa kanila nagpapadala rin sa akin ng pagkain.

“Iba-iba nga sila ng love language hindi naman lahat tungkol sap era. Kasi ‘yung iba (sinasabi) ‘hm nauutangan mo kasi ‘yang mga ‘yan kaya mo ipinagtatanggol mababait talaga sila.”

Sabay banggit ni Janus kay Ogie na matagal na rin silang magkaibigan at kahit 500 na lang ang laman ng bulsa ng kilalang talent manager at vlogger ay ibinigay niya ito sa aktor at naluha naman ang huli dahil naalala niya.

Sabi pa ni Janus, “ang suwerte ko sa mga kaibigan ko kasi wala akong masyadong mai-offer, eh. Hindi ako mayaman, hindi naman ako sikat, hindi ako influencer na tao, so ang ano ko (tulong) na lang kapag may umagrabyado siyempre ipagtatanggol ko, nando’n ako!”

At kaya raw siya tinawag na sawsawero, “kasi nga mas sikat sa akin ang mga kaibigan ko. Feeling nila nakik-iride ako sa fame ng mga kaibigan ko. Wala naman akong pangarap na maging sikat at hindi naman tanga ‘yang mga ‘yan. Alam nila kung ginagamit ko lang sila o hindi.

“Walang nag-uutos sa akin (ipangtanggol sila), may mga nagsabi nga na binayaran daw ako, asan ang resibo? Ako marami akong resibo hindi ko lang inilalabas!” nakangiting hamon ni Janus sa mga troll na bumibira sa kanya ngayon dahil sa pagtatanggol niya sa mga kaibigan niya.