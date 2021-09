Bwelta ni Heart sa mga epal: Stop telling me to get pregnant unless you really want to hurt me

MATAPANG na binuweltahan ng Kapuso actress na si Heart Evangelista ang mga netizens na nagsabing wala raw silbi ang seksi niyang katawan kung hindi siya mabubuntis uli.

Maraming nagkomento sa kumalat na TikTok video kung saan kitang-kita ang kanyang kaseksihan sa suot niyang two-piece bikini habang nagtatampisaw sa beach.

May mga humanga sa magandang katawan ni Heart ngunit meron ding nambasag sa misis ni Sorsogon Gov. Chiz Escudero na nagsabi ngang walang silbi ang ganda ng katawan niya kung hindi niya kayang magbuntis at magkaanak.

Ilang netizens naman ang nagtanong kung bakit wala pang anak sina Heart at Chiz gayung mahigit anim na taon na silang nagsasama bilang mag-asawa.

In fairness, ilang fans naman ang nagtanggol kay Heart tulad ng isang female netizen na galit na galit sa mga malilisyosong comments ng bashers.

Aniya, “Violent reminder that a woman’s body does not exist to create children NOR TO BE OWNED BY HER HUSBAND. No woman is any less because she’s unable to bear a child.”

Nang mabasa ni Heart ang mga hate comments ng netizens, agad siyang sumagot sa pamamagitan ng isang tweet kung saan sinabihan niya ang mga ito na huwag siyang pangunahan sa usapin ng muling pagbubuntis.

Ipinagdiinan ng aktres na wala namang alam ang mga taong ito sa mga pinagdaanan niya noong nalaglag ang dapat sana’y kambal na anak nila ni Chiz.

Ngayong araw, ni-repost ni Heart ang isang mean comment ng netizen at nilagyan ito ng caption na, “Ok na sana lahat. stop telling me to get pregnant unless you really want to hurt me. Nobody knows the real struggle.

“Also may I add life is good people I love are fine and everything else in between is ok so bonus nalang if I do conceive. it’s my body,” diin pa ng Kapuso star.

Tweet pa ni Heart, “I’m not mad just furious how people think na need mo magkaanak para maging masaya.

“I am already a happy person and grateful tama na ang pressure. Inspire each other nalang tayo.”

Pahabol pa niyang mensahe sa mga taong posibleng naiinggit sa buhay na meron siya ngayon, “Wag kayo magalala nobody has a perfect life… my life is far from that.”

Samantala, excited na si Heart nalalapit na pagpapalabas ng bago niyang primetime series sa GMA na “I Left My Heart In Sorsogon” kasama sina Paolo Contis at Richard Yap.

Nito lang nakaraang linggo ay kababalik lamang ng aktres mula sa Amerika para sa ilang commitments, kabilang na ang art collab nila ng Incubus singer na si Brandon Boyd at ang pagdalo niya sa for-VIP-members-only excusive event ng Vogue 100.