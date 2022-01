Nadine iwas na iwas sa colored OOTD, grabe raw kasing magpawis ang kilikili

WALANG kaarte-arteng inamin sa madlang pipol ng actress-singer na si Nadine Lustre kung bakit hindi siya nagsusuot ng mga colored OOTDs.

Tulad ng karamihan sa mga ordinaryong Filipino, may isang problema rin si Nadine pagdating sa isang bahagi ng kanyang katawan na aniya’y sobra kung pagpawisan.

Sa isang vlog ng beauty doctor na si Aivee Teo, diretsahang sinabi ng ex-girlfriend ni James Reid na problema rin niya ang kanyang underarms.

Matindi rin daw kung pagpawisan ang kanyang kilikili lalo na kapag sobrang init, kaya ang ending, nag-iiwan ng visible stains ang pawis kapag may kulay ang kanyang damit.

“My issue is that I can’t wear grays, I can’t wear anything colored. Because when I sweat, it’s really here sa back. I sweat a lot,” ang pagpapakatotoo ni Nadine.

Ito marahil ang dahilan kaya palaging naka-sleeveless tops ang aktres o kaya naman ay puro puti ang kanyang OOTD sa mga pictorial o showbiz engagements at events.

Sagot naman ng tinaguriang beauty doctor to the stars sa rebelasyon ng aktres, “Wow! This is the first time we’re actually talking about that.”

Ito ang dahilan kung bakit daw pumayag ang dalaga sa Botox injections na gagawin sa kanyang armpit area. Ito raw ang isa sa mga treatment para maiwasan ang “excessive underarm sweating.”

Ayon kay Aivee, dalawang session ng Botox injections (twice a year) ang gagawin niya kay Nadine.

“Finally I’m doing (the treatment), and I’m really excited to wear colored clothes,” chika naman ni Nadine.

Kung matatandaan, sumailalim din sa ganitong treatment ang singer-actress na si Angeline Quinto dahil din sa matinding pagpapawis ng kanyang kilikili.

Naikuwento rin noon ni Kris Aquino sa isang panayam na ang panganay niyang si Joshua ay nagpa-Botox injection din sa kanyang underarm area.