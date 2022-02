Heart nakatapak ng poo-poo ng aso habang rumarampa: So nangangamoy ako sa fashion show

HINDING-HINDI malilimutan ng Kapuso actress na si Heart Evangelista ang nakakaloka at “nangangamoy” na eksena niya sa pagrampa sa Paris Fashion Show ilang taon na ang nakararaan.

Matapos pag-usapan ng mga netizens ang mga eksena at kaganapan sa pagiging fashion icon ni Heart at sa pag-iikot niya sa Paris, France para sa ilang photoshoot, isang video naman niya ang pinagpipiyestahan ngayon sa social media.

Napanood namin ito TikTok account ni @heartevangelistastyle, kung saan sinagot ng aktres ang tanong mula sa ilang fans kabilang na ang question kung ano ang naaalala niyang pinakaespesyal na moment niya sa ilang taon niyang pag-attend sa Paris Fashion Week.

Kuwento ng misis ni Sorsogon Gov. Chiz Escudero, bukod sa insidenteng nangyari sa haute couture show ng fashion brand na Schiaparelli sa pagitan ng taong 2017 at 2018, hindi raw niya makakalimutan nang makatapak siya ng dumi o ebak ng aso.

“It all happened in one day. I stepped on dog (poop), and I didn’t know that,” simulang kuwento ng Kapuso style icon.

Patuloy pa niya, “So I took photos with Sweet Escape (global photography service). I totally uploaded it on my Instagram Stories.

“Tapos naka-pose akong ganyan, and may (poop) yung floor tapos nasa Louboutin kong shoes na brown, na gano’n, and then I didn’t know,” chika pa ng aktres.

Pagpapatuloy ng kanyang throwback ganap, “So aside from pumasok ako du’n sa fashion show na hindi siya open space, so nangangamoy ako. Ang bango-bango ng amoy ko, puwedeng ipalaman sa pandesal.”

Sumunod dito, naibahagi rin ni Heart ang eksena sa Paris Fashion Week kung saan tumusok sa “train” ng isa sa mga couture gowns na may price tag na P20 million, ang heels ng suot niyang Christian Louboutin.

“My shoe got caught du’n sa train ng model. And it was a couture gown. So you can imagine, this couture gown could’ve been like 20 million pesos.

“Dumaan yung model, and then sumabit yung shoe ko sa kanya. Napunit yung buong train. So lahat sila nakatingin sa akin.

“And then nu’ng umikot na sila kapag ending, curtain call. Pag-ikot nilang ganu’n, akala ko nakaligtas na ako.

“Ang liit-liit ko naman, hindi ko alam kung paano sumabit sa shoe ko yung ano niya (train ng gown). I think it was like the spikes on my shoe that got caught,” pag-alala pa ni Heart.

Dagdag pa niyang chika, “It was a very special moment. Not like special, happy moment, but it’s something that really doesn’t happen normally.”

Pero mukhang wala naman itong naging masamang epekto sa relasyon ng Pinay fashion icon sa nasabing brand dahil uma-attend pa rin siya ng kanilang events hanggang ngayon.

Sa katunayan, nasa itinerary pa rin ni Heart ang Schiaparelli’s couture fashion show na ginanap noong January, 2022 bilang bahagi ng Paris Couture Spring/Summer Fashion Week.