Ivana Alawi ginawang ‘sugar mama’, nanindigang hindi mang-aagaw ng dyowa ng iba

DIRETSAHANG sinabi ng Kapamilya actress at vlogger na si Ivana Alawi na kahit kailan ay hindi siya mang-aagaw ng karelasyon ng ibang tao.

Sa YouTube vlog na ibinahagi ng celebrity doctor na si Dra. Vicki Belo ay napag-usapan nila ang naging love life ng aktres.

Isa sa mga naitanong kay Ivana kung ano nga ba ang qualities na hinahanap niya sa kanyang ideal man.

Unang-unang sinabi niya ay ayaw niya ng manloloko at babaero dahil na-experience na raw niya ang maloko ng ex.

“Hindi ko alam, parang hindi sila nakukuntento. Tapos ‘yung minsan naman ginawa akong sugar mama,” natatawang kwento ni Ivana.

Nang usisain naman ni Dra. Vicki kung gwapo ba ang trumato sa kanya bilang sugar mama ay agad niyang dinenay at sinabing hindi naman daw ito pogi.

Edad 17 raw siya noong nangyari ito.

“Ako taga-gas, taga[gastos] ng date, lahat… Akala ko kasi ganoon kapag mahal mo,” pagbabahagi ni Ivana.

Na-realize raw niyang ginamit lang siya noong matapos nilang grumaduate ay nawala na ito.

“Sabi ko, ang galing a. Pinag-gas lang niya ako nang pinag-gas [ng sasakyan] tapos lahat ng ulam ako,” dagdag pa ni Ivana.

Ang nakakatawang nangyari ay naloko na naman siya ulit after siyang pagkaperahan ng naunang nakarelasyon.

Sumunod naman nilang napag-usapan ang kanyang bagong teleserye na “A Family Affair” kung saan kasama niya sina Sam Milby, Gerald Anderson, Jake Ejercito, at Jameson Blake.

Nabanggit nga ni Dra. Vicki Belo ang isa sa kanyang leading men na si Gerald at pabirong tinanong ang dalaga kung dapat na bang kabahan ang girlfriend nitong si Julia Barretto.

“Naku, yun nga Dok. Ang daming nagme-message na ganon. I think it’s very important that they know na nirerespeto ko yung tao, nirerespeto ko yung relationship niya and I wouldn’t want something [like that] to happen to me na kunyari, kung anong ginawa mo sa iba, mangyayari rin sa ‘yo,” diretsahang sagot ni Ivana.

Sang-ayon naman ni Dra. Vicki, “I don’t think… Ivana is really not the type. I think she looks lang very sexy and hot.”

Dagdag pa ng aktres sa kanyang sagot, “You’ll never see me steal anyone from anyone.”

