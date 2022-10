Music video ng bagong kanta ni James Reid kasama si Kelsey Merritt trending, netizens nawindang sa mga eksena

“It really sounds expensive and so international. The way he puts his artistry and talent in his music is really admirable. I really wish that his songs together with his label and their other artist will be recognized locally and globally. They deserve to be heard,” saad naman ng isa pa.

Sey pa ng isa, “James Reid vocals never disappoint! He’s so underrated but he keeps on thriving! Cheers to more success. I hope people will appreciate you all.”

Maski ang kanilang mainit na eksena ni Kelsey ay hindi pinalagpas ng mga netizens.

“Maganda. Pero hindi ko kinaya yong kissing scene nila. Kasi ngayon ko lang nakita na may ibang ka kissing scene si James. Ang hirap tanggapin na wala na talagang pag asa. HahHa nkakainis!” chika ng isa.

Sambit pa ng isa, “Grabe nanan yung nasa dulo… dko akalain aabot sa ganyan leyyyy bat ganun nmn saket bilang fans.”

Matatandaang unang kumalat sa social media ang mga larawan nina Kelsey at James kung saan makikitang close na close at pawang sweet ang dalawa habang sakay ng sasakyan ang dalaga at nakatayo naman sa harap niya ang aktor sa isang parking lot.

Marami ang nag-akala na baka mayroon nang namamagitan sa kanila only to find out na parte pala ito ng music video ng bagong kanya ng binata.

