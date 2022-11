Ellen Adarna bumwelta sa basher na pinuna ang pag-aalaga sa mister: Are u the one taking care of him?

Nagkomento naman mismo si Derek sa kanyang post ng may napakaraming laughing emoji.

Pero tila may isang netizen na hindi natuwa sa update ni Ellen at pinagsabihan pa ang aktres na ginagawang katatawanan umano ng aktres ang seryosong kalagayan ng asawa.

Komento ng basher, “Unbelievable (crying face emoji)(face with open mouth emoji) I understand that maybe that’s her human nature, but what is your husband gone or going through is not a joke. How can you laugh on top of your lungs while your husband is suffering and chasing his breath. Oh Bless Him.”

Kaagad na bumwelta diyan si Ellen at sinabing hindi naman siya ang nag-aalaga kay Derek.

Sagot ng aktres, “@itsmeangelatan he was laughing at himself too so what’s your problem?! Are u the one taking care of him? No. God bless you and your judgements.”

Maraming netizens naman ang nag-reply sa sagutan ng dalawa at tila rumesbak sa basher.

Narito ang ilan sa mga nabasa naming komento:

“wow! What a genius reply madam! Yan ang napapala sa mga judgemental. Hahaha!! Nasapol tuloy!”

“Well done len. Mema kasi masyado yang nag-comment kasabay ng dalawang taong nag-like ng comment niya.”

“of course kaya nakukuhang matawa nalang is because okay na ang lahat. Anong gusto mo mag lupasay sila kahit ok na? Ang toxic mo ha!”

Kasalukuyang nasa Peru ang mag-asawa upang ipagdiwang ang kanilang unang taon na kasal.

