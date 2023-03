Toni Gonzaga buntis sa 2nd baby nila ni Paul Soriano, pero ayaw munang ibandera sa publiko

KUMPIRMADONG buntis si Toni Gonzaga – Soriano pero ayaw daw muna itong isapubliko.

Matatandaang may mga haka-hakang buntis ang maybahay ni Direk Paul Soriano pero wala pang pag-amin mula sa kampo ng mag-asawa.

At maging sa ang mga magulang ng TV host-actress-producer na sina Daddy Bono at Mommy Pinty Gonzaga ay tikom din ang bibig.

Pati ang kapatid niyang si Alex Gonzaga-Morada na ubod ng daldal at taklesa ay himalang tahimik din.

Anyway, sabi ng aming source, “Wala pang planong ilantad na buntis si Toni, pati kung ilang buwan ay hindi rin sinabi siguro may hinihintay na perfect time, saka baka kasi ma-stress pag isinapubliko na nila. Alam mo naman ang netizens baka kung ano lang ang masabi.”

May point din naman ang aming source at pasasaa’t aamin din sila. Tanda namin nang huli naming ma-interview si Toni sa Winford Hotel, Manila noong 2022 para 20th anniversary concert niya na naganap noong Enero, 2023 ay tinanong namin kung kailan nila planong sundan si Seve at mabilis niya kaming sinagot ng, “Baka next year.”

Tsinek namin ang YouTube channel ni Toni at napansin naming may pagkakaiba sa mga dati niyang shots na dati-rati ay naka-light colors siyang damit at kinukunan siya nang malayuan habang naglalakad.

Pero sa huling vlog niya kay Hazel Chefy ay naka-black dress siya at parating half-body lang ang kuha at kinunan lang ng wide shot nang pareho na silang nakaupo ng kakapanayamin niya.

At dahil nakaupo si Toni at naka-black dress pa kaya hindi halata ang kanyang tummy kung lumaki o hindi. Pero kung naka-light color siya makikita siguro na may pagbabago lalo’t alam naman ng lahat kung gaano kanipis ang katawan nito.

Binabati na namin in advance ang mag-asawang direk Paul at Toni para sa kanilang second baby.

