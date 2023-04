Payo ni Gladys Reyes sa mga misis: ‘Hindi manghuhula ang mga lalaki kaya sabihin natin kung ano talaga ang gusto natin’

SIGURADONG maraming napulot na aral ang mga mag-asawa sa mga rebelasyon ni Gladys Reyes tungkol sa mahigit tatlong dekadang relasyon nila ni Christopher Roxas.

Inamin ng aktres at TV host na hindi rin naman perfect ang pagsasama nila ng kanyang mister dahil nagkakaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan bilang mag-asawa.

Pagbabahagi ni Gladys sa panayam ng “Fast Talk with Boy Abunda” kahapon, Lunes, 20 taon na silang nagsasama ni Christopher bilang mag-asawa at 11 years silang naging magkasintahan.

“There is no such thing as a perfect marriage. Marami kaming arguments, mga hindi seeing eye-to-eye,” kuwento ng aktres.

Open communication daw ang isa sa mga sikreto ng pagsasama nila ni Christopher kaya agad nilang naaayos ang kanilang mga issues as married couple.

Ipinagdiinan din ni Gladys na hindi tama na isipin lagi ng mga babae na alam ng kanilang mga partner ang gusto nila, “Ang mga lalaki, hindi sila manghuhula. Kaya sabihin natin kung ano ang gusto natin.”

Pareho raw silang vocal na tao ni Christopher kaya anumang oras ay nasasabi nila sa isa’t isa ang kanilang mga nasa isipan at puso, lalo na kung ano ang nais nilang pag-usapan at gusto nilang mangyari

Samantala, inisa-isa rin ni Gladys ang mga iniidolo niyang aktres na magagaling sa pagkokontrabida kung saan din siya unang nakilala ng manonood.

Sey ni Gladys kay Tito Boy, masarap na mahirap ang maging kontrabida –masarap dahil may freedom daw siya na pumili ng magiging atake niya sa mga gagawing pang-aapi sa bida.

“At masarap dahil sa totoong buhay hindi mo naman magagawa ‘yon mang-api. Mahirap kasi siyempre paglabas mo ayun maraming magagalit sa ‘yo,” paliwanag ng aktres.

At sa tanong kung meron din ba siyang kontrabida idols, “Hindi siya talaga kontrabida pero gustong-gusto ko kapag nagkokontrabida si ate Amy, Amy Austria.

“Gustung-gusto ko ang pagiging aktres ni Ate Amy Austria, napaka-versatile actress. Kapag kailangan siyang kontrabida ang husay, kapag kailangang bida siya, napakahusay din,” paliwanag ni Gladys.

Hanga rin siya galing ni Jean Garcia, “She’s also one of the best kontrabida for me.” Sana raw ay makatrabaho niya si Jean sa isang bonggang project in the future.

