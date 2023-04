Gigi De Lana 2 months na magpapahinga sa pagkanta, may ‘nodules’ sa lalamunan

PANSAMANTALANG magpapahinga na muna mula sa pagkanta ang singer na si Gigi De Lana.

‘Yan ay inanunsyo mismo ng singer sa kasagsagan ng kanyang pagtatanghal kamakailan lang sa isang event.

Ayon sa nakunang video ng entertainment website na PUSH, dalawang buwan na titigil sa pagkanta si Gigi matapos ma-diagnose na may “nodules” o maliliit na bukol sa lalamunan.

“Gusto ko sumabay kayo sa akin, kahit di niyo alam ang kanta, kunwari lang. I just want to hear you sing, because I don’t know if my voice will remain like this forever,” sey ng singer.

Paliwanag niya, “Because I was diagnosed already sa throat ko.”

“So please pray for me and now magre-rest ako for two months, and ito ‘yung gig na talagang pinagbigyan namin,” ani pa niya.

Nagkaroon din ng interview ang PUSH kay Gigi at ipinaliwanag na hindi pa malala ang na-diagnose sa kanya kaya aagapan na ito sa gamot at pahinga.

“Mayroon po akong nodules, pero pre-nodules pa lang po ‘yun parang pa-ano pa lang… so kailangan ko siyang ipahinga para hindi siya lumalala,” sey ng singer.

Dagdag pa niya, “Rest, medicine, kung ano man ang prescribed ng doctor or baka steroids, I don’t know mga ganun po siguro.”

Inamin din ni Gigi na mahirap para sa kanya ang huminto sa pagkanta, lalo na’t ito ang naging kabuhayan niya.

Sambit ni Gigi, “’Yung naisip ko na if ever na mayroon talaga akong nodules ‘yung pagka-check up sa akin kailangan mong operahan ‘yung thought na hindi ka makaka-kanta, it’s hard.”

Kwento pa niya, “Kumakanta ako since bata ako since I was five and nag-start ako mag work ng 5 to 10 sa mga contest ganyan. Tutulong ka sa magulang mo kung ano ang napanalunan mo, ‘yun ang ibabayad sa tuition mo ganyan.”

Kahit na pansamantalang mawawala sa pagtatanghal si Gigi ay tiniyak naman niya sa kanyang fans na magkakaroon ng pasabog sa kanyang pagbabalik sa Hunyo.

“Siguro by June kasi as soon as possible kailangan kong mag-rest. Siguro one month of rest pero doon sa one month na iyon, trust me maraming mangyayari,” sey ng singer.

RELATED STORIES

Gigi De Lana’s take on classic OPM song trends on Twitter

Gigi de Lana takes swipe at bashers of her revealing concert outfits, tattoo

INQUIRER.net wants to hear from you! Take part in our reader survey and help us be better. Click on this image to answer.

Your subscription could not be saved. Please try again. Your subscription has been successful. Subscribe to our daily newsletter SIGN ME UP