Barbie, Jak nagdiwang ng 6th anniversary, nagpalitan ng ‘sweet’ messages sa socmed

NAGPAKILIG sa social media ang real life celebrity couple na sina Barbie Forteza at Jak Roberto kasabay ng kanilang 6th anniversary bilang mag-dyowa.

Nag-post silang dalawa ng matamis na mensahe para sa isa’t-isa at sabay na ibinandera ang ilang pictures na kung saan ay nagkaroon sila ng intimate dinner sa isang restaurant upang magdiwang.

Inihayag ni Jak sa kanyang Instagram post ang kanyang pasasalamat para sa girlfriend.

Ayon sa kanya, bilib siya sa effort na ginagawa ni Barbie upang mabalanse ang mga responsibilidad sa buhay.

“Happy 6th Anniversary Madam! Gusto ko lang magpasalamat sayo sa lahat ng effort mo na mai-balance ang lahat… sa Career, sa Love, sa Family at sa lahat ng responsibilidad mo sa buhay,” sa kanyang caption.

Kwento pa niya, “Masaya ko kapag nakakapag quality time tayo after ng trabaho dahil nakikita kong sulit na sulit sayo ‘yun, nakikita ko kung gaano ka kasaya pag nakakapagbakasyon tayo and I’m so proud of you Mahal ko!”

“Congratulations sa lahat ng success mo! Kahit ano man ang sabihin at isipin ng iba! Nandito parin ako, susuporta at mamahalin ka palagi! Mahal na mahal po kita [red heart emojis],” ani pa ng aktor.

Sa IG post naman ni barbie ay lubos ang papuri niya kay Jak dahil sa walang katumbas na pagmamahal na ibinibigay sa kanya.

“You are the most understanding, patient and supportive man any woman could ask for,” sey ni Barbie sa post.

Saad pa niya, “I don’t know how you do it but thank you so much for loving me the way you do. Greatest reality.”

Aniya, “Dito lang din ako para sayo, mahal ko. We got this. 11:11 Happy 6th. I love you so much.”

Matatandaang taong 2017 pa nang kumpirmahin ng dalawa ang kanilang relasyon.

