Ricci Rivero nagdiwang ng birthday kasama si Leren Mae Bautista, nagsagawa ng ‘outreach program’ sa Laguna

LALONG tumindi ang espekulasyon ng madlang pipol patungkol sa third party umano ng basketball player na si Ricci Rivero.

Ito ay matapos mag-post sa social media ang beauty queen at Los Baños Councilor na si Leren Mae Bautista sa kaarawan ni Ricci.

Makikita sa isang Instagram post na magkasama ang dalawa habang nagsasagawa ng outreach program sa Laguna.

Kung maaalala, si Leren ang itinuturong dahilan umano ng netizens kaya naghiwalay sina Ricci at aktres na si Andrea Brillantes.

Ito’y matapos kumalat sa social media ang ilang mga litrato na spotted na magkasama ang basketball player at beauty queen.

Anyway, makikita nga sa IG post ni Leren na namigay sila ni Ricci ng pagkain sa ilang mga residente ng Los Baños.

May malaking tarpaulin pa ngang nakasabit na kung saan ay wine-welcome at binati ng happy birthday si Ricci.

Happy Birthday @ricciiirivero! Thank you for spending your birthday here in Los Baños,” caption ng rumored girlfriend ni Ricci.

Ani pa sa post, “We appreciate your love and generosity to give back to our people. Mabuhay ka! [sparkles, white heart emoji].”

Makikita naman sa comment section ang iba’t-ibang reaksyon mula sa netizens.

Narito ang ilan sa mga nabasa naming komento:

“Syala may pa-tarp pa-special yarn [laughing face emoji]. Dapat pala nagpa-tarp din si Blythe para di pinapalitan!”

“Kaya pala hindi ko sila nakitang nag-celebrate ni Blythe. Hahahaha [laughing face emoji] Nandon pala kay ate mo ghorL hahaha [laughing face emoji].”

“‘Di nga kayo sure kung si @lerenmaebautista ‘yung kabit, issue masyado.”

“Parang my something, and the pics parang… Sana mali ako.”

Kamakailan lang, si Ricci na mismo ang nagkumpirma na hiwalay na sila ng girlfriend na si Andrea.

Pakiusap pa niya, sana raw ay tigilan na ng iba ang paggawa ng kwento at pagdamay sa ibang tao sa isyu.

Humingi rin ng tawad ang binata sa mga fans at supporters nila ni Andrea na labis na naaapektuhan sa kanilang paghihiwalay.

