Ellen Adarna may taong ipinakulam na nanakit sa kanya: ‘Talagang mamamatay siya pero na-realize ko ‘di siya worth it’

KALOKA! Knows n’yo ba na may isang tao palang gustong patayin sa pamamagitan ng kulam ang dating sexy star na si Ellen Adarna?

Yes, yes, yes mga ka-Marites! Yan ang walang kagatul-gatol na inamin ng misis ni Derek Ramsay nang sumalang siya muli sa isang Q&A session sa kanyang Instagram account.

Ayon kay Ellen, sa tindi ng naramdaman niyang sakit at galit sa taong hindi niya pinangalanan ay naisip talaga niyang ipakulam ito.

Isang netizen ang nagtanong sa kanya ng, “Kasuway naka dzai na ikaw mismo ang nagpa-spell?” o kapag isinalin sa Tagalog ay, “Naka-try ka na bang ikaw mismo yung nagpakulam?”

Sinagot naman siya ng aktres at celebrity mom ng, “Spell? Oo, Day! Pero not spell to fall in love, spell na mamamatay talaga siya. I was that close.”

Pero bago raw gawin ng mangkukulam ang nais niya ay ilang ulit siyang tinanong kung makakaya ba niyang pangatawanan at panindigan habangbuhay ang pang-uusig ng kanyang konsensya.

“But the guy na gagawa na sana ng kulam, asked me if I can live with it my whole life…

