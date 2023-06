Luis Manzano ‘giharanahan’ si Baby Rosie, matud pa ni Jessy Mendiola: Nangayo og tabang si Peanut!

Daghan ang nalingaw ug nangatawa sa pinakabag-o nga social media post sa TV host-aktor nga si Luis Manzano samtang nagbonding kini sa anak nga si Isabella Rose o Baby Rose.

Sa Facebook, gipakita sa aktor ang usa ka video nga mipakita nga gikugos niya ang baby nila ni Jessy Mendiola ug gikantahan pa niya sa iyang bersyon sa “A Whole New World.”

Makapaukyab pod ang caption sa TV host, “Sa vocal skills ko dito, kinuha ko yung songs sa key of F, using 3/4 baritone 1/4 vibrato.”

Niingon pod siya nga, “Unlike conventional singers using the diaphragm, for this one I used the gallbladder. Enjoy.”

Gawas sa Disney nga kanta, gikanta pod ni Luis ang ilang kanta sa educational TV show nga “Batibot”, ang “Laklak” ug “Si Puti.”

Luis rumesbak nang ikumpara sila ni Jessy kina Drew at Iya sa pagiging magulang: 'Kung maka-comment ka naman akala mo ikaw magpapadede sa bata'

Nakacomment gyod dinhi si Jessy ug nidungan og sulti nga mao rag nangayo og tabang ang iyang anak.

“Tumitingin sakin [si Peanut], nanghihingi ng saklolo,” matud pa sa comment sa aktres.

Niingon pa gyod siya, “Sabi niya ‘Mama, please make it stop.’”

Daghan nga mga netizens ang nalingaw sa post sa aktor ug gisakyan nila ang paukyab nga video nga kuyog si Baby Rosie.

Mao ni ang pila ka mga nabasa namo sa comment section:

“Sa next song, pancreas naman ang gamitin para ma-check alin mas okay hahaha!”

“Yung tipong walang magawa si Peanut dahil ama niya si Luis hehe [laughing face emoji] hehe.”

“Awww … sorry little Peanut! Your innocent ears should not hear such voice! [laughing face emoji].

Sa mahinumduman nato sa tuig 2021 gikasal sila si Luis ug Jessy.

Nahuman ang usa ka tuig gihatagan sila og blessing nga usa ka maanyag nga anak nga si Rosie.

