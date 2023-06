Luis Manzano nitubag kung kanus-a pwede pangulitawhan si Baby Peanut: Kapag nag-aagaw buhay na siya

Nagkahigayon og heart-to-heart talk ang TV host ug actor nga si Luis Manzano ug ang iyang amahan nga si Edu Manzano.

Nagkaistoryahanay ang duha nga puros amahan na pod sa YouTube channel sa “I Can See Your Voice” host.

Kung sa una si Luis ang pirming mangutana sa mga guest niya, sa iyang Father’s Day episode si Edu na pod ang nangutana sa anak niya.

Ang mga pangutana niya bahin sa unsaon pagpadaku ug unsaon niya pagkaamahan ni Baby Peanut.

Usa sa pangutana ni Edu ngadto ni Luis nga mahimo ba kining istrikto nga amahan kung modaku na si Baby Peanut.

“There’s always two sides doon e. Sinasabi nila na kapag naging strict ka, mas magiging rebelde. There’s one na kapag you’re not strict, baka marami namang pwedeng mangyari,” ang unang tubag ni Luis.

Pero dunay nakat-onan si Luis sa natan-aw na niya nga salida sa sine nga “Father of the Bride,” nga gisalida sa mga sinehan niadtong 1995.

View this post on Instagram A post shared by Luis Manzano (@luckymanzano)

“Parang ganito ‘yung sinabi ni Steve Martin, something like this na ‘There will always be evil in this world. This world has the good and the bad but as a parent, they will have to experience the world, both good and bad. But one thing that you will always have (to) fall back on is how you raise your child,” matud pa ni Luis.

Gipun-an pa gyod niya nga, “Kahit ‘yung anak mo ma-expose sa pinaka-evil na meron sa mundo. If naka-engrain ka ng goodness sa anak mo, doon at doon siya babalik.”

Nahibawo pod si Luis nga moabot ra gyod ang point na makabuhat og sayop ang iyang anak sama nilang duha sa iyang amahan — pero naa ra gihapon siya para sa anak.

“I’m expecting Peanut to make mistakes but whatever mistakes will be made, I love you, and I will still do my best to raise you the best way that I can. That is same kay Jessy,” matud pa sa TV host.

Sa dihang gipangutana sad siya kung unsang edara pwede pangulitawhan ang anak, gitubag niya kini sa tiaw tiaw nga pasidaan.

“Kapag nag-aagaw buhay na siya,” ang tiaw tiaw nga tubag niya.

Sa dihang niseryoso na si Luis, niingon kini nga lain naman god ang panahon karon.

“Before kasi nandyan ‘yung pagcollege, pagnaka-graduate. Hopefully, high school, fingers crossed. It could be wishful thinking but sana mga high school if ever. That will be her first relationship,” matud pa ni Lucky.

Pero sigurado gyod nga maglisod ang mga lalaki nga mosuway pagpangulitawo sa anak ni Luis tungod kini sa daghan nga mga lungag nga ilang kinahanglan malusutan.

“Wala. Sa akin pa lang. Barkada ko pa lang. Kay Daddy pa lang. Kay Tito Ralph, wala. Walang makakalusot doon.

“Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, malabo-labo kayong makapasok ng bahay mo,” matud pa ni Luis nga nagkatawa sa iyang pagpahimangno.

Related nga Chika:

Vilma ‘heaven’ ang feeling bilang lola, Baby Peanut may future agad sa showbiz: ‘Maarte siya, sa posing niya you can tell, artista ‘to!’

Luis rumesbak nang ikumpara sila ni Jessy kina Drew at Iya sa pagiging magulang: ‘Kung maka-comment ka naman akala mo ikaw magpapadede sa bata’