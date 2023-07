Zia Dantes marunong nang maglaba ng underwear; Marian feeling back to zero sa pagbabalik-teleserye

KNOWS n’yo ba na marami nang alam ma gawain sa bahay ang panganay na anak nina Dingdong Dantes at Marian Rivera na si Zia Dantes?

Pitong-taong gulang na ngayon si Zia at sa murang edad nito ay ipinagkakatiwala na nina Dong at Yanyan sa kanilang panganay ang pag-aalaga sa bunso nilang si Sixto kapag wala sila sa bahay.

Chika ni Marian nang makachikahan ng press people kamakailan, “Kakausapin ko talaga siya. O, anak, wala si Mama, ha? You will take of your brother,’ sabi ko ganun sa kanya. ‘You update me.’

“Nanay-nanayan naman siya. Matured kasi mag-isip si Zia, e. Nakaka-proud siya bilang ate,” sey ng Kapuso Primetime Queen.

Ipinagmalaki rin ni Marian na pwede na ring pagkatiwaan si Zia sa ilang gawain sa bahay at naglalaba na rin daw ang bagets ng kanyang underwear.

“May checklist ako sa kanya sa dapat niyang gawin. Kung puwede ko lang ma-share sa inyo, meron du’n siyang list na kailangan wina-wash niya yung underwear niya, every time na ginagamit niya.

“So, yung kanyang routine sa bahay, cleaning the room, turn off the lights and the TV, alam mo yung kapag hindi ginagamit, clean up your room, pick up your clothes, and wash your underwear.

“Ano naman si Zia, e, alam niya kung paano niya dadalhin yung sarili niya,” ani Marian sa launching ng bagong beauty company ni Rhea Anicoche-Tan, ang BlancPro kung saan siya ang first ever endorser.

Samantala, talagang inayos nina Marian at Dingdong ang kanilang schedule para sa kanilang mga bagong projects, kabilang na riyan ang reunion movie nilang “Rewind” under Star Cinema.

Bukod dito, ginagawa na rin ni Yanyan ang comeback series niya sa GMA kung saan makakatambal niya si Gabby Concepcion.

“Actually, yung sa soap, very excited. Kasi ang tagal na nito. Parang dapat last month pa kami mag-start.

“May mga inayos lang na konti, na sabi ko nga e, ‘Gusto ko, pag gumawa ako ng isang proyekto, puwedeng panoorin ng mga anak ko at magiging proud ako.’

“So ito yung isa sa mga proyekto na yun. About movie naman, a dream come true for me. Kasi, first time ko talaga with Star Cinema, with Dingdong.

“So, parang sabi ko, ‘Wow! Napakaganda. Napakagandang opportunity! Masarap sa pakiramdam!’ Very excited na din ako to work,” ani Marian na halos limang taon ding napahinga sa acting.

“Sabi ko nga, ‘Naku, back to zero na naman ako sa lighting, sa direktor, sa pag-arte!’ Sabi ko, mangangapa talaga ako, and that’s for sure.

“Pero sabi ko nga, dahil siguro sa mga makakasama ko, for sure tutulungan ako ng mga direktor, ay maibabalik ko uli yung dating sharpness ko sa pag-arte,” aniya pa.

