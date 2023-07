Kyla, Jay R excited sa reunion concert sa Setyembre: ‘It’s a perfect time to celebrate 20th year as music tandem!’

ILANG buwan nalang, muling magsasanib-pwersa ang tinaguriang “Queen of R&B” na si Kyla at ang “King of R&B” na si Jay R!

Magkakaroon sila ng reunion concert na pinamagatang “Back In Time: Kyla and Jay R The Reunion Concert” na nakatakdang mangyari sa New Frontier Theatre sa Cubao, Quezon City sa September 2.

Kamakailan lang ay nagkaroon ng exclusive press conference si Kyla para sa upcoming concert at chinika nga niya kung ano-ano ang mga dapat abangan sa kanilang show.

Hindi naman nakasipot si Jay R sa naturang presscon dahil kasalukuyan siyang nasa Amerika at abala sa kanyang concert tour.

Ayon kay Kyla, pareho silang excited ni Jay R sa gagawing show dahil matagal-tagal din daw silang hindi nagsama sa iisang entablado.

Perfect timing din, aniya, ang taong ito dahil ipinagdiriwang din nilang dalawa ang ika-20th anniversary bilang music tandem.

“Exciting because we haven’t done a concert for so long. I’m excited to see Jay R, and I’m excited to sing with him and feel that magic on stage with him,” sey ng Queen of R&B.

Kwento pa niya, “Actually, this concert is like a surprise for us kasi hindi namin siya naisip at all. And so when GNN [Entertainment] approached us and parang gave us this idea and they wanted to do this concert and produce this concert together with Cornerstone siyempre, we were so excited.”

Sa pamamagitan naman ng isang recorded video na ipinakita sa media, inihayag ni Jay R ang kanyang rason kung bakit nasasabik siyang muling makatrabaho si Kyla.

“I’m excited to be a part of this concert because number one, I am a fan of Kyla. She is amazing. I learn from her, I grow from her. That’s the reason why I like working with her,” sambit ng singer.

Ani pa niya, “Everytime I work with her, meron akong natututunan. Ang galing galing niya as a singer, performer, and as a person even.”

Ibinunyag pa ni Kyla na bukod sa duet nila ng King of R&B ay kaabang-abang din daw ang solo performances nila.

“Meron pong solo performances. Siyempre expected na ‘yung mga runs and riffs sa adlib,” chika ni Kyla.

Patuloy pa niya, “Meron ding mga high belts. Hindi pwedeng hindi natin ike-cater. Talagang dapat isa-satisfy natin ang lahat ng mga gusto ng audience dahil kailangang ibigay natin ‘yan.”

Biro pa ng singer habang natatawa, “Baka magsasayaw ako ng ‘Gento,’ hindi natin alam.”

“Joke lang, inaaral ko kasi ‘yung ‘Gento’ dalawang linggo na. Hindi ko siya magawa, hindi nagko-coordinate ‘yung paa ko at kamay ko. Hindi ko rin alam kung bakit,” paliwanag pa niya.

Sey pa niya, “Sabi kasi ni Jay R, he’s gonna try to convince me to dance. We will see.”

Nang tanungin naman ng BANDERA kung magkakaroon pa rin ng future collaborations at projects ang dalawa pagkatapos ng concert, agad namang nag-yes si Kyla.

Paliwanag niya,“Parang for me kasi ‘yun ‘yung i-eexpect mo from us all the time.”

“I have already collaborated with some artists, but as I go back, like, collaborating with him kasi it’s like staying true to yourself. This is me and this is the kind of music that we do,” sambit pa niya.

Saad pa ng singer, “Parang collaborating with Jay R, writing with him, working with him, iba. Kasi he brings out the good in me when I’m performing as an artist.”

Available na ang tickets para sa reunion concert ng dalawa at ito ay nagkakahalaga mula P1,500 hanggang P8,100 na mabibili sa Ticketnet Online at sa lahat ng Ticketnet outlets nationwide.

