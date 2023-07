Bea mas gustong ikasal muna bago magkaanak kay Dominic, kinukulit ng nanay: ‘Gusto ko na ng mapuputing apo!’

“TINGIN ko naman hindi ako ang magpo-propose sa kanya, siya ang magpo-propose sa akin!” Yan ang tumatawang sabi ni Bea Alonzo nang muling mapag-usapan ang tungkol sa kasal.

Matagal nang naba-blind item sa mga entertainment websites na ikakasal na rin ang Kapuso star sa boyfriend niyang actor-entrepreneur na si Dominic Roque.

Kaya naman sa naganap na presscon ng bagong programa niya sa GMA 7 nitong Linggo, ang reality talent search na “Battle of the Judges”, muling nausisa ang dalaga kung ano nga ba talaga ang totoo.

“Lahat ng puntahan ko ngayon, tinatanong nila, ‘Uy, totoo ba, engaged ka na?’

“Sabi ko, ‘Huwag niyong i-jinx! Hindi pa!’ Hindi pa, hindi pa. Siyempre, pinag-uusapan na namin yan. Siyempre, 35 years old na ako. Talagang nasa ano na yan, nasa mga plano na yan,” chika ni Bea.

Dagdag pa ng aktres at content creator, “Ngayon, ang proposal, lalaki ang nagpo-pro… ay, actually hindi! That’s not true. Hindi lang pala lalaki ang nagpo-propose, may mga babae ring nagpo-propose.

“But in our case, tingin ko hindi ako magpo-propose sa kanya. Tingin ko, siya ang magpo-propose sa akin. Ha-hahahahaha!” sey ng Kapuso star.

Sundot na tanong kay Bea, kung kaya rin ba niyang mag-propose sa lalaking pinakamamahal niya, “Hindi naman. Of course I’m an empowered woman, I can do whatever I want.”

“It’s just that Dom is the romantic type. Gusto niya, siya yung nanliligaw, siya yung nag-e-effort. At ibibigay ko sa kanya yun siyempre,” dagdag pa niya.

Kung siya raw ang masusunod, mas gusto pa rin niyang magpakasal muna bago sila magka-baby ni Dominic at bumuo ng sarili nilang pamilya.

“Yun talaga ang ano ko, e. Ako, traditional kasi ako. Conservative pa rin ako that way.

“Walang masama na mauuna yung baby. Para sa akin, ha, I don’t judge those people. Kaya lang, para sa akin, yun lang talaga ang pinangarap ko.

“Gusto ko munang ikasal, tapos bumuo ng pamilya na kasal na kami. Kumbaga, may blessing na kami ni Lord,” mariing sabi ni Bea.

Inamin naman ng dalaga na kinukulit na rin siya ng kanyang nanay na bigyan na sana siya ng apo, “Paulit-ulit! Ha-hahahaha!

“Kasi may dalawa na siyang apo sa kapatid ko. Siyempre kinukulit na niya ako lagi, halos araw-araw. ‘Ano na, kailan ka na?! Gusto ko na ng mapuputing apo! Mga mestiso, mestisa!’

“Kasi siyempre, ang puti naming dalawa ni Dom, di ba? Pero si Mama, support lang yun, e. Pero actually, nilalatag ko rin kay Dom.

“Siyempre nandu’n na kami sa point ng relationship na involved na siya pati sa professional life ko siyempre.

“Like, kinukuwento ko sa kanya. Tinatanong ko sa kanya, ‘Sa tingin mo ba, makakabuti sa career ko ito?’ And of course yung mga advice niya matter. Talagang tini-take ko yun.

“There are times na hindi ko tini-take, and that’s okay for him as long as nagkakaintindihan kami. But siyempre, malaking-malaking parte siya ng buhay ko, di ba?” chika pa ni Bea.

Samantala, excited na rin si Bea sa pagsisimula ng “Battle of the Judges” kung saan makakasama rin niya bilang mga hurado sina Boy Abunda, Jose Manalo, at Atty. Annette Gozon-Valdes, hosted by Alden Richards.