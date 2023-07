Toni, Paul hindi nagpakita sa SONA ni Pangulong Bongbong, pang-aasar ng netizens…anyare sa ‘most powerful couple’?

NA-CURIOUS kami sa blind item kaninang tanghali si Nanay Cristy Fermin sa programa nila ni Romel Chika na “Cristy Ferminute” sa OnePH YouTube channel tungkol sa isang powerful personality na appointee raw sa gobyerno.

Bungad ni ‘Nay Cristy, “Meron pong isang personalidad, appointee ito sa ating pamahalaan na naku, talagang hindi na puwedeng makita ngayon ng isang mataas na tagapamuno dahil nagsalita ng, ‘ayoko na siyang makita dito sa opisina ko kahit saan, ayaw ko ng makita ang pagmumukha ng taong ‘yan!’”

Hirit ni Romel Chika, “Ay, kinasusuklaman na ang peg!”

“Oo hindi na siya puwedeng makita nu’ng mataas na tagapamuno, akala ko ba powerful kayo? O, walang forever! ‘Yun lang ‘yun. O, hanggang doon lang tayo Romel ha, basta mararamdaman natin parang nawawala na sila ngayon sa sirkulasyon.

“Mga powerful na nawalan ng powers!” kuwento ni ‘Nay Cristy.

Sa binanggit na “powerful” ay iisang celebrity lang naman ang naringgan naming nagsalita nito, si Direk Paul Soriano nang sabihin niyang “most powerful” ang asawang TV host-actress na si Toni Gonzaga.

Nabanggit ito ng direktor sa solo mediacon niya noong nakaraang taon nang tanungin kung ano ang reaksyon niya na laging bina-bash sa social media at pahayagan ang asawa.

Sinagot niya ito ng, “Probably the most powerful celebrity today. Whether you love her or hate her, you have to give credit where credit is due.”

Kaya simula noon ay naging joke na ng karamihan ang pagtawag ng “the most powerful couple” kina Paul at Toni dahil nga nakadikit sila kay Pangulong Bongbong Marcos, Jr.

Bukod dito ay lagi silang kasama sa mga events ng pangulo at kamakailan lang ay sa Malacañang din ginanap ang “baby shower” ni Toni kaya sabi ng mga nasa laylayan, “Iba talaga kapag nasa power ka, sa Malakanyang ang venue ng baby shower.”

May mga nanghula rin na baka raw si Direk Paul ang tinutukoy sa blind item ni ‘Nay Cristy dahil hindi na siya ang nagdirek ng SONA ni PBBM kahapon at higit sa lahat ay hindi sila nakita ng aming mga kakilala na dumalo sa nasabing event.

Si direk Paul nga kay ang laman ng blind item ng “CFM” o may iba pang kilalang personalidad na tinutukoy si Nay Cristy?

Bukas ang BANDERA sa panig nina Toni at direk Paul o ng kampo niya tungkol dito.

READ MORE:

WATCH: Four-year-old girl’s ‘chika’ about her noisy mother