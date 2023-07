Netizens ‘wa kauyon’ ni Noli de Castro: What’s wrong with you? Unsay labot nila ni Maine ug Arjo sa bagyo?

Mao rag wa magustohi sa daghang netizens ang komento sa beteranong news anchor nga si Noli de Castro human gistoryahan nila ang kasal ni Maine Mendoza ug Arjo Atayde.

Niadtong gabii sa Hulyo 28, ang ilang gihisgutan sa entertainment segment sa TV Patrol ang pagpagkasal sa maong manag-uyab, apan usa pa mahuman ang programa nireact usa niini ang mga news anchors nga si Karen Davila, Bernadette Sarmiento ug Henry Umaga-Diaz.

Malipayon nilang gigreet si Maine ug Arjo, apan kalit lang giusab ni Noli ang ilang gihisgotan para magpahinumdom sa umaabot nga bagyo.

“Kayo habang kinakasal, kawawa naman ‘yung mga binagyo,” matod pa niya.

Nidungan pod og react diha si Karen ug Bernadette samtang nagpadayon nga nisulti si Noli.

“Hindi, hindi,” matod pa ni Noli.

Niingon pa gyod siya nga, “Tapos si Egay na kalalabas lang ay may papalit naman na si Falcon. At ang possibility na maaaring ang dinaanan ni Egay ay daanan din ni Falcon at mabigat ‘yan na pasanin sa mga kababayan na hindi pa ring nakakabangon hanggang ngayon. Andoon pa rin sa lugar kung saan napinsala sila ng bagyo at binabaha.”

Ang nahitabo nakakuha og pagtagad ug nikaylap pa gyod ang maong video clip sa Twitter.

Gicaptionan pa gyod sa nagshare sa video nga, “What’s wrong with you Mr. Noli De Castro.??? Anong kinalaman nila Maine at Arjo sa bagyo.? [face with rolling eyes emoji].”

Tungod niini, dali ra gyod ni viral ang video ug daghan na pod ang nikomento sa post nga nisaway sa gisulti ni Noli.

Mao ni ang uban nga mga nabasa namo:

“Isang taon nila plinano ‘to. Ano gusto niyo, iurong ang kasal?”

“Ano ‘to Mr. Noli De Castro? Pointless ka. Ano gusto mo iurong kasal in a very short span? Like 3 days? Okay ka lang ba?”

“How Noli De Castro killed everyone’s mood.”

Sa among pagsuwat niini karon, gisusi sa Bandera ang maong post apan gitangtang na ni.

Samtang, nadayon gyod ang intimate wedding ni Maine ug Arjo sa Alphaland Baguio Mountain Lodges niadtong Hulyo 28.

Ang ilang kasal gitambongan lang sa ilang mga paryente ug suod nga mga higala.

Si Tito Sotto, Vic Sotto ug si Joey de Leon ang apil sa mga nitambong isip mga principal sponsors nila.

Apil pod sa mga ninong si House Speaker Martin Romualdez ug Sen. Miguel Zubiri.

Samtang, ang naapil sa mga nahimong bridesmaid ni Maine mao si MJ Lastimosa, Ciara Sotto, Kristine Hermosa, ug si Maja Salvador.

