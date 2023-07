Netizens ‘umalma’ kay Noli De Castro: ‘What’s wrong with you? Ano ang kinalaman nila Maine at Arjo sa bagyo?’

TILA hindi nagustuhan ng maraming netizens ang naging komento ng batikang news anchor na si Noli De Castro matapos pag-usapan ang kasalan nina Maine Mendoza at Arjo Atayde.

Kagabi, July 28, naging topic sa entertainment segment ng TV Patrol ang pag-iisang dibdib ng nasabing couple, pero bago magtapos ang programa ay nag-react muna riyan ang news anchors na sina Karen Davila, Bernadette Sembrano at Henry Omaga-Diaz.

Masaya pa nga nilang binati sina Maine at Arjo, ngunit biglang iniba ni Noli ang topic upang ipaalala ang paparating na bagyo.

“Kayo habang kinakasal, kawawa naman ‘yung mga binagyo,” sey niya.

Sabay namang napa-react diyan sina Karen at Bernadette habang tuloy-tuloy na nagsasalita si Noli.

Baka Bet Mo: Noli, Bernadette, Alvin naloka sa pasabog ni Andrea tungkol sa ex-dyowa na hindi nagpa-laundry ng 1 taon

“Hindi, hindi,” sambit pa ni Noli.

Patuloy pa niya, “Tapos si Egay na kalalabas lang ay may papalit naman na si Falcon. At ang possibility na maaaring ang dinaanan ni Egay ay daanan din ni Falcon at mabigat ‘yan na pasanin sa mga kababayan na hindi pa ring nakakabangon hanggang ngayon. Andoon pa rin sa lugar kung saan napinsala sila ng bagyo at binabaha.”

Naging agaw-atensyon ang nangyari at kumalat pa nga ang mismong video clip nito sa Twitter.

Caption pa ng nag-share ng video, “What’s wrong with you Mr. Noli De Castro.??? Anong kinalaman nila Maine at Arjo sa bagyo.? [face with rolling eyes emoji].”

Dahil diyan, agad naman itong nag-viral at marami na rin ang nagkomento sa post upang almahan ang sinabi ni Noli.

Narito ang ilan sa mga nabasa namin:

“Isang taon nila plinano ‘to. Ano gusto niyo, iurong ang kasal?”

“Ano ‘to Mr. Noli De Castro? Pointless ka. Ano gusto mo iurong kasal in a very short span? Like 3 days? Okay ka lang ba?”

“How Noli De Castro killed everyone’s mood.”

As of this writing ay muling chineck ng BANDERA ang naturang post ngunit ito ay burado na.

Samantala, naganap ang intimate wedding nina Maine at Arjo sa Alphaland Baguio Mountain Lodges noong July 28.

Ang kanilang wedding ay dinaluhan lamang ng kanilang mga kaanak at malalapit na mga kaibigan.

Ilan pa sa mga present sa kasal ay ang trio na sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon bilang kanilang principal sponsors.

Kabilang rin sa mga ninong ay sina House Speaker Martin Romualdez at Sen. Miguel Zubiri.

Samantala, ilan naman sa mga naging bridesmaid ni Maine ay sina MJ Lastimosa, Ciara Sotto, Kristine Hermosa, at si Maja Salvador.

