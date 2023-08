Belle Mariano inisa-isa ang mga qualities na nagustuhan kay Donny; ultimate dream ang manalo ng award sa Oscars

INISA-ISA ng award-winning Kapamilya young actress na si Belle Mariano ang mga qualities na gustung-gusto niya sa kanyang ka-loveteam na si Donny Pangilinan.

Ayon kay Belle, napakaraming magagandang traits ni Donny na hinahangaan niya at habang tumatagal daw ang kanilang pagsasama bilang loveteam at espesyal na magkaibigan ay mas nakikilala pa niya ito nang lubusan.

“Gentleman siya pati super selfless niya and considerate, parang never pa niya ako hindi pinagbuksan ng pinto,” ang pahayag ng dalaga sa pakikipagchikahan sa Phenomenal Box-office Star na si Vice Ganda na mapapanood sa isang vlog nito sa YouTube.

Tinanong din siya ni Vice kung ano naman sa tingin niya ang kanyang mga qualities na nagustuhan at hinahangaan ni Donny kaya sila nag-click nang bonggang-bongga.

“Siguro ‘yung pagiging makulit ko or pagiging adventurous ko, outgoing, parang out of nowhere biglang, ‘Hiking! Tara!’ Super game ako sa ganu’n,” chika ni Belle.

Nabanggit din ng young actress ang kanyang ultimate goal ngayon bilang aktres — pangarap daw niyang manalo ng best actress sa Oscars someday.

“Ang dream ko up to now sana makakuha ako ng award sa Oscars like parang I won’t settle for this, parang I will go for more. Yung iniisip ko noon gusto ko tumapak sa stage ng Oscars,” pag-amin ni Belle.

Sa vlog din ni Vice sinabi ng dalaga na open sila ni Donny sakaling bigyan sila ng Star Magic ng bagong partner sa mga susunod nilang projects.

“Actually pareho po kami (open magkaroon ng ibang katambal o katrabaho). Nagkaroon kami ng conversation na we’re going to be there to support one another.

“Ayaw namin maging hindrance sa growth ng isa’t isa whether individual or together ‘yung project namin,” sey ni Belle.

Pero aniya, nakikita pa rin niya ang sarili na katambal ni Donny sa mga serye at pelikula after 10 years, “Feeling ko by then, we’d still want to work with each other pero siyempre I would like to explore more.”

Isa pa raw sa pangarap ng aktres ay ang maging filmmaker in the future, “Gusto ko mag direct, siya rin gusto niya mag-direct.”

Ngayon pa lang ay abangers na ang milyun-milyong DonBelle fans sa kauna-unahang primetime series ng kanilang mga idolo sa ABS-CBN, ang “Can’t Buy Me Love.”

