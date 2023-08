Pangutana sa mga Marites: Joshua Garcia, Emilienne Vigier nag live-in na ba gyud?

Managlahi ang reaksyon sa mga netizens mahitungod sa real score sa rumored couple nga sila si Joshua Garcia ug Filipina-French athlete Emilienne Vigier.

Daghan usab ang nagduda nga nag live-in na ang duha base sa nga nanggawas nga “resibo” sa social media.

Karong bag-o lang mikatap ang Facebook post sa usa ka cleaning services nga nag ingon nga regular customer nila sila si Joshua at Emilienne.

Sa FB page sa Sanispace Cleaning makita ang hulagway sa mga staff nga kauban si Joshua apil na ang ilang disclaimer nga dunay permiso sa aktor ang ilang pagpost niini. Sa ilang caption, nahisgutan usab ang pangan ni Emilienne.

“*Edit: Posted with permission.”

“Thank you Mr. Joshua Garcia @garciajoshuae and Ms. Emilienne Vigier @emiliennevigier for hiring our cleaning services!”

“Our staff had a blast working for such kind and humble people. We always strive to do our best effort for all clients, having such great people to work for is just a bonus,” matud pa sa gisuwat nga mensahe sa maong cleaning services.

Nakuha gyud og daghan nga kumento ang maong Fb post ug kadaghanan sa mga netizens gustong mahibaw kun kauban ba sa usa ka balay sila si Joshua ug Emilienne.

“Ay tapos na pala ang pilahan! May nakapag uwi na kay Jushua!”

“Akala ko kasama si Joshua sa cleaning staff hahaha ba’t kasi naka-white rin siya.”

“Baka bahay-bahayan ang peg eme.”

“Live in ba sila.”

“Alam na this.”

“What is the meaning of this??”

“‘Yung gusto mo ng lowkey relationship lang pero pi-nost naman kayo ng isang page. HAHAHAHA!”

Hangtud karon, wala pay gipagawas nga tubag sila si Joshua ug Emilienne kabahin sa tinuod nga estado sa ilang relasyon.

