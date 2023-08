BTS V may kaabang-abang na solo album sa September 8

INAABANGAN na ng ARMY o fandom ng K-Pop supergroup na BTS ang upcoming solo album ng isa sa mga miyembro ng grupo na si Kim Tae-hyung o mas kilala bilang V.

Ito ang “Layover” na nakatakdang ilabas sa September 8.

Kinumpirma ng South Korean music label na Big Hit Music na anim na kanta ang tampok sa naturang album at kabilang na riyan ang isang bonus track.

Narito ang mga titulo na nakapaloob sa track list: “Rainy Days,” “Blue,” “Love Me Again,” “Slow Dancing,” “For Us,” at “Slow Dancing (Piano Version).”

Ayon pa sa Big Hit, ang “Slow Dancing” ang magsisilbing lead song ng naturang album.

“[The song] is a ‘70s romantic soul style track that exudes a laidback and free-spirited feeling, just as the title suggests,” sey sa isang pahayag.

Sinabi rin ng music label na ang mga kantang “Rainy Days,” “Blue,” “Love Me Again,” “Slow Dancing,” at “For Us” ay magkakaroon ng sariling music videos, pero wala pang petsa kung kailan ito ilalabas.

“V will showcase amazing new performances and make various appearances alongside the album’s release. Please stay tuned and continue to support V as he embarks on his solo journey,” anunsyo ng Big Hit.

Para sa mga hindi pa masyadong aware, si V ang huling BTS member na naglabas ng kanyang solo project.

Nauna nang nagkaroon ng solo music sina J-Hope, Jin, RM, Jimin, Suga, at Jungkook.

