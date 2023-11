Daria Ramirez posibleng makuha ang katigayunan ni Joey de Leon kung …

Init kaayo nga giistoryahan sa kadaghanan sa media kabahin sa interview ni Ogie Diaz ngadto sa aktres nga si Daria Ramirez para sa iyang YouTube Channel nga “Ogie Diaz Inspires.”

Nahisgotan man god sa ex-wife ni Henyo Master Joey de Leon nga wa siyay gipirmahan nga annulment papers mao nga wa siya kahibawo kung na-annul na ba gyod and ilahang kasal.

Napildi kuno siya kaniadto sa kaso (annulment) nga siya kuno mismo ang nibayad ug wa pod kuno siyay kopya sa dokumento nga maoy pruweba nga single na siya ug wa pod siyay nakuha nga alimony o suporta nga nagmando gikan sa korte ngadto sa buwag na niya nga bana.

Natan-awan sa vlogger nga si Consuelito John Gaviola, nga usa kini ka political calisthenics, ug gusto pod niya mohatag sa iyang opinyon kabahin sa giatubang karon sa ex-wife ni Joey nga nangayo og tabang pinansiyal sa TV host-actor.

Giusa-usa usa ni Mr. Gaviola ang grounds for annulment ug sa iyang pagsabot ang grounds nga gifile ni Daria batok kang Joey katong gitawag nga mental illness o psychological incapacity tungod sa imposibleng fraud, absence of parental consent kapag nagpakasal, nagkasakit ng STD o sexually-transmitted-disease ug uban pa.

Di diay grounds for annulment dinhi sa Pilipinas ang infidelity tungod under na daw kini sa psychological incapacity to fulfill obligations sama sa di paghatag og panggastos sa balay ug gidapatan sa kamot kung naa sa impluwensiya sa alcohol.

Way annulment nahitabo

Anyway, mao kini ang opinyon sa YouTuber, “Malamang ‘yan ang reason ni Daria Ramirez sa kanyang pagpa-file ng annulment kay Joey de Leon, pero siya po ay talo, so ang ibig sabihin ay walang annulment na naganap.

“So kung walang annulment na naganap ano po ang magiging epekto nito sa kanyang reklamo ngayon kasi ang sabi niya ayaw ko nang maghabol may edad na kami, matanda na kami, pero kahit hindi po siya maghabol by operation of law (at) kung sakali pong pumanaw itong si Joey de Leon ngayon ang mangyayari po diyan lahat po ng properties ni Joey de Leon at kayamanan na kapag hindi niya naayos ay posibleng masilip ng abogado at tulungan si Daria.

“Malaki ang tsansa na makuha nito ang pag-aari ni Joey batay po sa sinasabi ng batas sapagkat siya pa po ang legally married na asawa at hindi si Aileen Macapagal.

“Actually para po sa kaalaman ng marami kahit po physically hiwalay kayo ng 20 years, 30 years o 40 years hangga’t hindi po na-annul ang inyong kasal o napapawalang-bisa ang kasal at lahat ng properties, kayamanan, rights and by operation of law ay hindi na po kinakailangang mag-file.

“Dahil mapupunta po sa legal na asawa at kung anong meron si Joey de Leon ay conjugal property nila ni Daria Ramirez at may unang karapatan diyan ang mga anak nilang sina Keempee at Cheenee de Leon.

Kung way nadawat, di pa sila annulled

“Sabi pa ni Daria ay hindi niya alam kung sila’y talagang annulled na dahil wala siyang pinirmahan at naniniwala po ako kung talagang wala siyang pinirmahan at nagsasabi siya ng totoo ay naniniwala akong hindi pa sila annulled.

“Sapagkat bago po magkaroon ng final decision ng annulment ay meron munang tinatawag na legal separation, so, ibig sabihin ay idineklara na kayo ng church na separated na at bago po i-finalize ang desisyon sa annulment ay magkakaroon na po ng distribution of properties.

“So, kung walang natanggap si Daria Ramirez kahit na singkong duling mula kay Joey de Leon ang ibig pong sabihin ay hindi sila annulled,” matud pa sa pagpatin-aw ni Gaviola sa sitwasyon ni Daria.

Gihimo pa niya og example ang kaso nila ni James Yap ug Kris Aquino nga wala naglisod daw ang basketbolista nga madawat ang P60 million nga alimony ug mao sab kuno sila si Gabby Concepcion ug Sharon Cuneta nga kaniadto ang naawahi nga mas duka og kita sa ilang pagkamanagtiayon mao nga dako-dako sab ang nadawat sa papa ni KC Concepcion sa dihang naannul ang kasal nila.

Kinsa ang legit nga mga anak?

Mobalik ta ngadto ni Daria ug Joey, kung wa pa sila maannulled, si Keempee ug Cheenee ang legit nga mga anak sa usa sa host sa “E.A.T.” ug illegitimate ang mga anak niini ni Aileen.

“Malaking bagay po ‘yan sapagkat kung magkakaroon ng partehan ng properties kapag pumanaw si Joey de Leon at kung ito’y tig-P100 million ang makukuha nila (kasama Daria) ay kalahati lang po ang makukuha ni Aileen at ‘yan po ang sinasabi ng batas.

“At kung hindi pa nga annulled sina Joey at Daria ay may na-commit na criminal offense sina Aileen at Joey, ito po ay bigamous marriage na ibig sabihin ay nagpakasal ka (Joey) sa dalawang tao na ibig sabihin ay punishable under the revised penal code.

“Kaya puwedeng maghabol si Daria Ramirez provided na sinasabi niyang wala siyang pinirmahang papeles,” matud pa ni Ginoong Gaviola.

Ngano kaha nga nagpainterview si Daria?

Samtang, natingala pod mi kung ngano kalit nagpa-interview si Daria ni Ogie para hisgutn nila ang kabahin sa kasal nila ni Joey.

Wa kahay nitambag ni Daria nga naa siyay katungog sa paggukod ni Joey tungod kay wa siyay gipirmahan nga mga papeles kabahin sa annulment nila?

Wa kaha siya gitambagan nga pasimply lang ang pagpatin-aw ni Daria ug nipasumbingay nga mangayo og tabang pinaagi sa vlog ni Ogie Diaz para mogawas nga nihangyo siya ug wa siya magdemand.

Abli sa kanunay ang Bandera sa panig nila ni Joey de Leon, Aileen Macapagal ug kinsa pa man sa kampo nila.