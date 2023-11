Jomari Yllana, Abby Viduya gikasal sa Las Vegas chapel kung diin gikasal sila si Ben Affleck ug Jennifer Lopez

Nagpakasal na ang celebrity couple nga sila si Parañaque 1st District Councilor Jomari Yllana ug Abby Viduya niadtong adlaw nga Domingo, Nobyembre 5.

Base sa mga hulagway nga gi post sa Facebook sa manager nila ni Abby ug Jomari nga si Nestor Cuartero, usa ka beterano nga entertainment write ug kanhi entertainment editor, makita nga bongga kaayo ang ilang kasal nga gipahigayon sa A Little White Chapel sa Las Vegas, Nevada.

Ang maong chapel usab ang nahimo nga venue sa kasal sa daghan nga Holywood celebrities apil na sila si Ben Affleck ug Jennifer Lopez.

Matud sa balita sa Bandera nga mitambong sa kasal nila ni Abby ug Jomari ang anak sa aktor kang Aiko Melendez nga si Andre ug ang ilang mga suod nga higala.

Human sa ilang intimate wedding, nakatakda ang duha nga magpakasal pag-usab sa usa ka simbahan sa Pilipinas sa tuig 2024 o 2025.

“Probably we’ll stay in the US around two weeks and then balik kaagad. We can’t stay away from the Philippines long because Jom has session,” matud ni Abby sa usa ka interview.

“Hindi kami puwede magtagal. And then yung honeymoon namin will probably be after Christmas. The church wedding will either be in 2024 or 2025 sa Naga City where his parents got married, in Peñafrancia Church.”

“We wanted Vegas, actually it’s funny kasi ang gusto namin ang magkakasal sa amin si Elvis. Kasi Jom used to say to me, ‘Can’t help falling in love with you.’ It’s going to be very simple lang. It’s just a few family members. Sa honeymoon, we were discussing either Paris or in Jerusalem,” sey pa sa kanhi sexy actress.

Niadtong Agosto 20, 2023, gipahibaw ni Abby sa social media na nag-propose si Jomari atol sa ilang pagbisita sa The Peak sa Hong Kong. Sa Pebrero 26, 2023 namalayi usab si Jomari sa ilang balay ni Abby sa Parañaque.

