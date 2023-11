Paul Soriano mi resign isip ‘Presidential Adviser on Creative Communications’ sa Malacañang

Mikanaog na sa iyang pwesto isip Presidential Adviser on Creative Communications ang film director nga si Paul Soriano.

Kini gipahibaw ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil niadtong November 9.

Matud ni Cheloy nga mi resign si Paul aron mas makauban pa niya ang iyang pamilya.

“Presidential Adviser Paul Soriano took a well-deserved break to spend time with his family and newborn daughter,” maoy sulti sa PCO secretary.

Dugang niya, “He has since submitted his resignation to prioritize his personal commitments.”

“There is no replacement for the role of Presidential Adviser on Creative Communications for now,” sey pa ni Cheloy.

Kun mahinumduman, nanganak niadtong Agosto 11 si Toni Gonzaga sa ilang ikaduha nga baby ni Paul.

Ang maong balita gibandera sa direktor sa iyang social media page kauban ang video ni Toni nga naa pa sa iyang hospital bed kauban si Baby Paulina.

Iyang caption, “Tin and Paulina are both doing great. Thank you for all your prayers and support. God bless you.”

Niadto lang Hunyo 4 giangkon ni Toni ang iyang pagmabdos sa ikaduha nila nga anak ni Paul.

Sa laing bahin, nabalita usab nga dili na konektado si Paul sa Department of Tourism (DOT).

Atol sa Senate plenary session niadtong Nobyembre 9 para sa deliberasyon sa P5.768 trillion budget para sa 2024, nakapangutana si Senate Minority leader Aquilino “Koko” Pimentel Jr. kun hain na si Paul sa dihang ilang nahisgutan ang proposed budget para sa Office of the President (OP).

“Wala na ba siya ngayon?” pangutana ni Pimentel.

Mitubang ang chairman sa Senate committee on finance nga si Sen. Sonny Angara, “Wala na po.”

Sigon sa balita sa Bandera nga nahisgutan si Paul sa dihang nangutana si Pimentel kabahin sa ad campaign nga “We give the world our best” nga makita sa mga bus sa London.

Gusto unta nga mahibaw-an sa senador kung kinsa ang naghatag og pondo para sa maong ad campaign para sa laing nasud.

Matud ni Angara nga dili gikan sa OP ang pondo sa maong kampanya og basin may kalabutan ang DOT niini.

