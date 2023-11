Netizens ngadto sa sexy pictorial ni Kathryn: Rebellious era agad? Her body her rules!

Natunga ang reaksyon sa mga fans ug netizens sa pinakabag-o nga sexy ug daring nga pictorial ni Kathryn Bernardo para sa usa ka magazine.

Makit-an dinhi ang girlfriend ni Daniel Padilla nga nagsul-ob sa iyang red heart-shaped bra ug black and white pants kund diin gamay lang nga lihok niya mag-hello na ang iyang boobs.

Gibandera pod ni Kath sa maong pictorial and iyang short hairdo nga nahimong issue pod sa ubang netizens nga nisulti nga di kaayo nila bet ang bag-ong hulagway sa dalaga.

Ni ani pod og libu-libong likes ug shares ang mga latest photos ug videos ni Kathryn apan lain-lain ang pagdawat niini sa katawhan.

Dunay nidayeg mga netizens sa kaisog ni Kath nga magpa-daring sa iyang latest photoshoot apan duna pod ang na-shock ug na-turn off sa iyang gibuhat.

Mao ni ang uban nga nabasa namo nga comments gikan sa IG post ni Kathryn ug sa official Facebook page sa Bandera

“From Must Be Love to the Hows of Us @bernardokath, you never fail to amaze everyone. My kind of bad girl!!! U go girl.”

“She’s a full-grown woman. She’s not afraid of going out of her shell. She’s executing new things in her craft. That’s the new Kathryn Bernardo.”

“Mga tao talaga may masabi lang noh? Rebellious era agad? Nasa legal na edad na yan mga mema hindi na yan bata si Kathryn.”

“Her body, her rules. You don’t get to decide what’s healthy or not for her.”

“Mas maganda talaga sya sa long hair. Mas labas yung natural beauty nya di ba?”

“So thin.. Mas ok pa rin ang chubby.”

“All i can say is “TIME is always be the ultimate TRUTH teller.”

“Parang gusto niya patunayan mas magaling mga possing nya kay blythe hahaahha… may pinagdadaanan to parang c nadine dati.”

“She’s showing how affected she is! Na hindi dapat.”

“I don’t understand what she is trying to prove. I miss the simple Kath.”

“Disente ang dating mo sa akin..pero ngayon nagbago ka!”

“Ganon Kasi ang fashion nga ibang bansa kakaina ang taste sa make ups at damitan. that’s why ganyan. Khit nmn I bash sya Jan milyon ang kontrata nyan. Pag matanda n sya Hindi naman na sya macocover sa mga ganyan, kaya habang bata pa for the go! May Pera Jan.”

“Why gone bad? Nothing wrong when you change your lifestyle like this.”

“Mabuti nman pumayag si Daniel na mag suot sya ng ganyang style.”

Mahinumduman nato nga sa usa ka interview, nipasabot ang Outstanding Asian Star awardee kabahin sa pagbuhat niya ug usa ka dark movie nga “A Very Good Girl” nga kauban niya ang internationally-acclaimed actress nga si Dolly de Leon.

“It just so happened na iba na ngayon. Nandito tayo sa transition era. People now are very smart when it comes to watching a movie, and kailangan bigyan mo sila ng material na worth their time and money.

“And I think, the creatives, nagkaroon sila ng more freedom to do these things, because ’yun ‘yung gusto din ng tao ngayon,” matud pa niya.