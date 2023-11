MUO owner Anne Jakrajutatip nag-babu na ni Clint Bondad: ‘Grow up man!’

Hot topic karon sa social media ang latest Instagram Stories sa kanhi hinigugma ni Catriona Gray nga si Clint Bondad.

Kini tungod kay gibandera ni Clint ang pagpanamilit kaniya sa Thai billionaire ug tag-iya sa Miss Universe franchise nga si Anne Jakrajutatip.

Mabasa sa personal message ni Anne ang iyang pag-angkon nga hapit na gyud unta siya ma-inlove kang Clint, apan maayo na lang wala kini madayon.

Sey pa sa Thai billionaire nga na-busy kaayo siya sa iyang pag-atiman sa iyang mga anak ug ginikanan, apil na ang Miss Universe Organization.

“I was going to love you at one point before, but God saved me from being blind. I have my children to look after, my parents to take care and now the Universe is my service to the world,” matud pa ni Anne.

Makita usab sa iyang personal message nga iyang gihulagway si Clint nga “delusional” ug gitambagan pa kini niya nga mobalik na sa iyang kanhi og tinuod nga trabaho.

“My life is much more valuable than being with the delusional like you,” sey ni Anne.

Dugang niya, “Remember this, get real and [be] humble. Go back to build your real profession and face the world yourself.”

Human niini, nanamilit si Anne kang Clint og misaad nga dili na niya kini kaloy-an.

“I’m here to say goodbye as it’s time to do so. I have to stop my empathy over you as it would help you to come full circle by cutting it cold,” matud pa sa Thai transgender woman.

“Goodluck, bro! It was nice to meet you once in this life.”

“I hope that you had the gratitude over my help in Thailand.”

“Grow up man!!! Take care and goodluck!”

Matud sa balita sa Bandera nga human sa pagpost ni Clint sa screenshot sa personal message ni Anne, nagpost usab siya og “unblock me” apan dili pa matino kun ang maong mensahe para kang Anne.

Niadtong 2019, migawas ang mga chika nga may relasyon si Anne sa ex-boyfriend ni Catriona nga si Clint.

Apan hugtanon kini nga gideny sa bilyonaryang negosyante nga midugang nga mura og iyang “little brother” si Clint mao nga dili angayan nga butangan og malisya ang ilang kasuod.

Sa iyang interview niadtong Mayo kauban ang King of Talk na si Boy Abunda, na hisgutan nila ang panagkita nila ni Anne ug Catriona sa usa ka Miss Universe event sa Bangkok, Thailand sa milabay nga tuig.

Miangkon si Anne nga mao kadto ang unang higayon nga nagkita sila sa personal ni Catriona og iya gyud nga gi sulit ang maong higayon aron ila pud nga ma hisgutan ang mga past issues nga may kalabutan nilang duha.

