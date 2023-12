Vicki Belo pito ka tuig na nga cancer-free: ‘Every day feels like a blessing’

Malipayon kaayo nga gibalita sa celebrity doctor nga si Vicki Belo sa usa ka Instagram post niadtong Huwebes, Disyembre 21, nga pito ka tuig na siya nga cancer-free.

Iya usab nga gi-angkon nga sa una, dili siya ganahan nga ma-storyahan ang kabahin sa iyang sakit. Apan tungod kay sobra siya ka mapasalamaton sa iyang hingpit na nga pagkaayo, mi-desisyon si Vicki nga ipahibaw sa publiko ang iyang naagi-an.

“I was looking through my phone and these pictures popped up today, and these are pictures I’ve never shared before because I never even knew I took pictures of me,” sey pa Vicki kauban ang pagpakita og mga hulagway kauban ang iyang bana nga si Hayden Kho.

Sa mga hulagway, makita nga nag sul-ob si Vicki og headwrap scarf.

View this post on Instagram A post shared by Vicki Belo, M.D. (@victoria_belo)

Unang na-diagnose ang stage three breast cancer ni Vicki niadtong January 2016.

Matud niya kadtong panahona, “very scary and difficult time” tungod kay dili makapasalig ang iyang doktor kun maayo pa ba siya sa maong saskit.

Ang bugtong gisulti sa iyang doktor nga buhaton niini ang iyang “best” para kang Vicki.

Miangkon si Vicki nga sobra ang iyang gibati nga kahadlok nga basin og dili na niya makita ang pagdaku sa iyang anak nga si Scarlet Snow nga usa pa lang ka tuig niadtong panahona.

Sa walay pagduha-duha, mipaubos si Vicki sa pila ka rounds nga chemotherapy og miadto pa gani siya sa iyang igsoon sa Atlanta aron didto magpa radiation therapy.

“Unfortunately, Cristalle was getting married on Sept. 16 and I wouldn’t be finishing my radiation,” matud niya.

“The only way I could do that is to do double radiation every day, for like two weeks to make it, and so I felt really sick.”

Matud ni Vicki nga mahinumduman pa niya ang pang bash nga iyang nadawat tungod sa iyang pag sul-ob kaniadto og wig.

Sa laing bahin, gi-agni ni Vicki ang iyang mga followers nga dili dayon mawagtangan og paglaon sa ilang pagpakigbisog batok sa cancer.

“All I have to tell you is all you have to do really is pray because our Jesus Christ with the big ‘C’ is much bigger than the cancer with small ‘c.’”

Dugang pa niya nga grabe usab ang iyang pasalamat sa Ginoo sa lugway nga gihatag sa iyang kinabuhi aron makauban pa niya ang iyang pamilya.

“here’s to 7 years being cancer free ! Thank you God for allowing me to see @scarletsnowbelo grow up and giving my grandkids their mamita. Every day feels like a blessing,” sey ni Vicki.

RELATED STORIES

WATCH: Vicki Belo is the ‘luckiest wife’ with four luxury bags given by Hayden Kho

Vicki Belo sets record straight: ‘It’s not true that Heart snubbed me, Alex’

Vicki Belo sa tanong kung mahalaga ba sa babae ang ‘size’ ng lalaki: ‘Ayaw namin ng mahaba, gusto namin mataba!’