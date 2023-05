Vicki Belo sa tanong kung mahalaga ba sa babae ang ‘size’ ng lalaki: ‘Ayaw namin ng mahaba, gusto namin mataba!’

PINAGPIPIYESTAHAN ngayon ng mga netizens sa social media ang TikTok video nina Vicki Belo at Isko Moreno habang nagchichikahan tungkol sa “sex.”

Napag-usapan ng dalawa ang isyu kung talaga bang big deal o importante sa mga babae ang liit o laki ng ari ng isang lalaki pagdating sa pagtatalik.

Sa YouTube series ni dating Manila Mayor Isko Moreno na “Iskovery Night”, naging special guest si Vicki Belo at isa nga sa mga topic na natalakay nila ay may kaugnayan sa walang kamatayang tanong na, “Does size matter?”

Paliwanag ni Yorme, “Hindi lang naman ang hinahanap nila ang pampagising. Eh, yung pampahaba rin hinahanap ng mga lalaki. Ayan na, may mga nakaka-relate na.”

Reaksyon naman ng asawa ni Hayden Kho, “Can I just say something? Okay, Isko. Can I just tell every guy out there? Mali kayo!”

Tanong naman sa kanya ni Isko, “It’s not all about the size?” Na sinagot ni Dra. Belo ng, “Ayaw naming ng mahaba, gusto naming mataba. Masakit actually ‘pag mahaba.”

Ahhhh,” ang tanging nasambit ni Isko sa nakakalokang rebelasyon ng celebrity cosmetic surgeon.

Patuloy na paliwanag ni Vicki, “Kayo ang naha-hang up diyan sa mahaba. Ayaw namin ng mahaba pero gusto namin mataba. Kahit maiksi pero mataba.”

“Ano Ma Ling?!” ang tawa naman nang tawang tanong ni Isko.

“Ewan, kasi basta maabot mo. Ganito lang naman, ano gagawin mo ng ganu’n (minuwestra ang sukat)?” sey pa ni Vicki.

Humahalakhak na hirit uli ni Yorme, “Otso bilog, dos haba? Ulo na ng bata ‘yun eh!”

In fairness, marami ang nag-agree kay Dra. Vicki sa mga sinabi nito about sa size ng ari ng lalaki lalo na ang mga kababaihan. Nagkakaisa ang mga ito sa pagsasabing mas mahalaga pa rin ang performance kesa sa size.

“Size does not matter haha it’s the performance level!”

“It’s not about the car, its about the driver!!!”

“True yan nung first time ko makipag meet sa AfaM jusko punit tlga nilagnat ako kinagabihan.”

“Basta love ako at hindi cheater okay na sakin kahit kapiranggot pa yan.”

“Actually doc belo is right alam nyo yan mga nagka afam like me! It hurts at hindi na masarap puro sakit lang!” segunda ng isa pa.

“I agree with Belo.”

“Left the Earth na naman kaming mga wala pang experience pero noted, Dra!”

Kayo ba mga ka-BANDERA ano ang masasabi n’yo, does size matter nga ba o dedma na!?

