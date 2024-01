Diego Loyzaga ‘nihulga’ kuno sa mama sa iyang anak: Way sustento kung magsaba saba sa social media

Nitubag na ang aktor nga si Diego Loyzaga sa mga pasangil sa inahan sa iyang anak nga nahimo nang hot topic karon sa social media.

Viral ug trending ang gipabuto nga mga pasangil sa usa ka ginganlan nga “Alexis Suapengco” kabahin sa gibuhat nga pagpalayas kuno niya ni Diego ug ang ilang anak nga si Hailey.

Sa niaging tuig, gibandera ni Diego ang kamatuoran nga usa na siya ka tatay pinaagi sa iyang mga gipost nga mga hulagway kasama ang iyang anak.

Gipalayas kuno ni Diego Loyzaga

Apan wala siya nihatag og mga detalye kabahin niini ug kung kinsa ang inahan sa bata.

Ug karong mga niaging mga adlaw hinuon, kalit lang nga nitumaw ang usa ka babaye nga nagpaila nga maoy karelasyon ni Diego karon ug namansangil sa aktor nga gipalayas kuno silang inahan ug anak sa balay ni Diego.

“SO MY BABY DADDY @diegoloyzaga decided to kick me out and his baby out of his house so this girl can come over,” matud pa sa caption ni Alexis sa iyang social media post.

Way sustento sa anak kung magsaba saba sa social media

Matud pa ni Alexis nga gihulga pa kuno siya ni Diego nga kung di kuno siya mohumong sa pagistorya ug pagsaba-saba sa social media kay ihunong kuno niya paghatag ang iyang sustento sa ilang anak.

“@diegoloyzaga said if I don’t take down the post, he won’t provide for my daughter daw (may clapping hands emojis) ok boy bye,” matud pa ni Alexis.

Human daw niini, nipost si Diego sa iyang Instagram story og usa ka litrato o hulagway nga dunay gisuwat nga “Trouble in Paradise” nga mao ra og niconnect sa mga gipangbutyag sa iyang karelasyon.

Wa gideny, wa sab gikumpirmar

Sa usa ka IG post nga gitangtang na ni Diego karon, nisulti siya nga wa siyay gideny o gikumpirma sa mga isyu nga gilabay batok niya.

“Petty for me to come on to social media for this,” matud pa sa aktor sa maong IG story sa aktor.

“Again, not denying anything else. But my baby will be taken care of definitely,”matud pa ni Diego.

Reaksyon sa mga netizen

Lain-lain ang mga reaksyon sa mga netizen sa bag-o nga kontrobersiya nga nasudlan ni Diego, dunay nihabig kaniya apan duna pod ang wa mo-okay sa gibuhat niya.

Mao ni ang mga reaksyon sa mga netizen kabahin niini:

“Grabe naman sya oh! Pati anak pinalayas? Anong klaseng tatay yan?!”

“Funny How u hated ur father so much only to turn out to be like him.”

“Lahat talaga ng lalaki, pare pareho.”

Dugang pang reaksyon

“Mana mana lang yan..hays akala q iba pareho rin pla..kung ganyan ang guy naku broken family prin ang sasapitin ng mundo.”

“Pano mo to lulusutan BOY? SOS!”

“The apple doesn’t fall far from the tree.”

“Like father like son.”

“How true na pinalayas niya yung mag-ina niya dahil may bago siyang girlaloo?”

Si Diego Loyzaga anak sa aktres nga si Teresa Loyzaga ug aktor nga si Cesar Montano.

Abli kanunay ang Bandera kung dunay gusto ipaabot o isulti si Diego Loyzaga kabahin niining isyuha.