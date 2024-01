Inahan sa anak ni Diego Loyzaga milugwa, gipalayas kuno sila sa panimalay sa aktor

Karong bag-o lang milugwa si Alexis Suapengco ug nangangkon nga siya ang rumored partner ni Diego Loyzaga.

Sa iyang Instagram Stories, miingon ang yoga teacher ug model nga si Alexis nga siya usab ang inahan sa anak ni Diego nga si Hailey.

Makita pud sa iyang mga post nga mura og nagpagawas sa iyang kahibubos si Alexis.

Sulti pa niya nga gipalayas kuno sila sa iyang anak gikan sa panimalay sa aktor tungod sa laing babaye.

“SO MY BABY DADDY @diegoloyzaga decided to kick me out and his baby out of his house so this girl can come over [red heart emojis],” matud pa ni Alexis sa iyang IG post kauban ang hulagway sa maong babaye nga iyang giila nga si Cecile Mendoza.

Gipakita usab niya ang mga hulga kuno nga giluwatan ni Diego.

Sey pa niya nga mibahad ang aktor nga dili na mohatag og sustento para sa ilang anak kun dili niya papason ang iyang IG posts.

“@diegoloyzaga said if I don’t take down the post, he won’t provide for my daughter daw [clapping hands emoji] ok boy bye,” matud ni Alexis.

Kun mahinumduman, una nga gipahibaw ni Diego sa publiko ang mahitungod sa iyang anak niadtong Hunyo.

Sa wala pa kini mahitabo, daghan na ang nanggawas nga hungihong sa iyang pagkahimo na nga amahan.

Apan sukad niadto, wala pa gyud ipahibaw ni Diego kun kinsa ang inahan ni Hailey ug wala pa usab siya mopakita og hulagway sa maong babaye.

Sa interview sa Philippine Daily Inquirer kang Cesar Montano, ang amahan ni Diego, misulti kini nga Hailey ang pangan sa iyang apo.

Wala pa mopagawas sa iyang statement si Diego mahitungod sa mga posts ni Alexis sa pagsuwat ning maong balita.

