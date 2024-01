Kris Aquino dakong buhi; Mark Leviste naglagot sa mga nag-ingon nga patay na ang Queen of All Media.

GIHIMAKAK ni Mark Leviste ang mga nanggawas nga istorya nga namatay na kuno si Kris Aquino pipila ka adlaw human sa New Year. Gani gitawag sa politiko nga mga “foolish, selfish and idiotic” ang mga nagpasiugda sa maong fake news.

Kini ang giluwatan nga pamahayag sa Batangas vice governor human ang usa ka news outlet mipagawas ug fact-check report nga nihimakak sa mga tabi-tabi nga namatay na si Kris pinaagi sa usa ka Instagram post atong Huwebes, Enero 11.

Gipakita usab sa maong report ang screenshot sa Facebook post nga nagkanayon nga namatay na ang Queen of All Media niadtong Jan. 3.

READ: ‘It’s our time’: Mark Leviste’s declaration of love for Kris Aquino

“Kris is very much alive—we’re together now in Orange County,” nagkanayon si Leviste sa comments section, nagpasabot sa lugar diin nagpuyo si Kris Aquino sa United States.

“Whoever came up with this fake/false news is foolish, selfish and idiotic!” nagkanayon si Leviste.

Giawhag usab ni Leviste ang mga netizens nga nasagmuyo sa pagkatap sa maong balita sa pagpadayon sa pag-ampo haron sa hingpit nga kaayohan niini.

“Thank God that she’s alive, and trying her best to heal. So instead of spreading false information and malicious intent, let’s just keep praying for the strength, recovery and well-being of Kris,” nagkanayon si Leviste.

Tua si Kris Aquino sa America alang sa iyang medical treatments sa several autoimmune diseases. Samtang si Leviste, padayon nga magbisitaan kaniya bisan pa sa ilang panagbuwag niadtong Nobyembre.

READ: Kris Aquino bares ‘abnormalities’ in her blood panels, calls for prayers

Your subscription could not be saved. Please try again. Your subscription has been successful. Subscribe to our daily newsletter SIGN ME UP