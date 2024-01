Vicki Belo gibirahan tungod sa ‘Paris cake’: Ang sakit masampal ng kahirapan

Nakakuha og lain-laing mga reaksyon gikan sa netizens and latest YouTube vlog ni Vicky Belo kauban ang duha niya ka mga empleyado.

Ang partikular nga gidebatihan sa mga nakatan-aw sa maong vlog ang pagsugo ni Vicki sa iyang personal assistant o P.A. nga molupad adto sa Paris, France para lang makapalit sa iyang favorite cake.

Gawas pa niini, gisulti pod ni Hayden Kho nga gipapalit pod siya sa ilang staff sa balay og Jean-Paul Hevin cake sa Paris isip peace offering kung mag-away sila sa iyang asawa.

Apan giklaro naman pod sa celebrity couple na “travel points” (libreng airfare) ang gigamit nila kung ilang paadtuon didto ang ilang P.A. sa laing nasud para mopalit og mga butang o pagkaon nga gicrave nila.

Tungod niini, dunay mga tawo nga nibira sa cosmetic surgeon ug gilabayan og bisan unsa na lang nga kanegahan.

Dunay mga netizens nga seryoso sa ilang mga komento apan duna pod nga nag-joke lang.

Dunay ubang netizens nga nisulti “napakayabang” kuno ni Vicki ug duna po ni comment nga “injustic” ang pagbandera ni Vicki sa publiko sa iyang kadatu.

Matud pa nila, di daw ipanghambog sa celebrity cosmetic surgeon ang iyang kadatu tungod nahibawo na ang mga tawo o madlang pipol niini. Mao nga matawag nga “insensitive” ang maong vlog.

Usa ka netizen ang nisulti nga mao ra kuno nipalit si Vicki sa Quiapo ug nitubag ang asawa ni Vicki nga si Hayden nga dala na komedya nga di kuno siya makarelate niini tungod kay, “Never akong pumupunta ng Quiapo.”

Mao ni ang uban nga mga reaksyon sa mga nakatan-aw sa vlog nila ni Vicki ug Hayden ug sa offical Facebook page sa Bandera.

“Woww..iba tlga pgmayamn sna aq dn nd mn kyamn ung sapt dn para nd n mahirapn pamilya ko.”

“So anong nang yari sa cake pag dating nang Pilipinas?”

“Dra. pag tinamad si millet pwede po ninyo ako utusan libre lang po… basta sagot niyo visa at pamasahe ko.”

“Ostentatious display of wealth for the haves to flaunt to the have nots.”

“Good for her… so many died for hunger.”

“Ang sakit naman masampal ng kahirapan.”

“At least don’t tease the MASANG PEOPLE who struggle so much just to bring food on the table.”

“Kung afford naman nila at hindi ninanakaw ang pera why not!”

“Pera niya yan pinag hirapan niya yan.. ano gusto niyo maambunan ng yaman niya.. mag banat kayo ng buto at wag kayo mamburaot at umasa sa bigay.

“Hayaan mo sila how they want to spend their money kasi pera naman nila yun. Hard earned money.”

“Nakit ang bitter??? Pera nyo??”

“Di naman nya ninakaw yung pera. These people just can’t be happy for others.”