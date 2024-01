Kasal sud sa menteryo: Ang gikasal, mga bisita nakaitom tanan: Hangtod sa kamatayan

Nalingaw ang mga netizens sa dihang nitumaw ang mga litrato nga kuha sa usa ka kasal nga gihimo sud sa menteryo.

Viral karon ang wedding sa manag-asawa nga si Engineer Ronald Versosa ug Marelinda Caranay kung diin magwhite unta ang motif nila apan ang gipili nila nga isul-ob noon itom.

Di lang ang bride ug groom ang nakaitom sa ilang wedding kung di apil na pod ang entourage niini ug ang tanan nga niattend sa kasal nila nga gihimo didto sud sa menteryo.

Mao ra man god og di motuo ang bag-o nga gikasal sa panultion o pagatuo-tuo nga dunay kaluha nga malas ang pagsul-ob og itom sa kasal ug birthday ug kani kasagaran pod gilink man god ni sa patay.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Rey Valera sa sementeryo naisulat ang 2 hit song; ‘Kung Tayo’y Magkakalayo’ maraming winasak na relasyon

Nagpakasal sila si Ronald ug Marelinda kaniadtong Disyembre 28, 2023 sud sa Garden of Remembrance Memorial Park sa Alaminos City, Pangasinan.

Makit-an didto sa venue ang koronang mga buwak ug mga kandila nga gigamit sa bilar o paglubong. Usa sa scene stealer ky ang custom-designed nga lungon nga dunay life-size image sa bride ug groom.

Ang bridal car pod sa bride kay usa ka carriage nga dunay lungon. Sa menteryo gihimo ang wedding reception.

Sa Facebook page sa Pangasinan News Daily, nahisgutan nga dugay na giplano sa groom ang kani nga theme sa kasal tungod matud pa niya, “Yun po ang pagkatao ko, banda! Itim! Death!”

Nadawat naman pod kuno sa iyang asawa ang iyang pagkatao nga kanunay nga nakasuporta niya sa tanan niya nga damgo sa kinabuhi.

Niperform pod sa maong black wedding ang mga kabanda ni Ronald.

Matud pa ni Engineer Arnold Versosa, igsoon sa groom, nga suportado nila ang trip ni Ronald bisan pa nga negative ang pagtan-aw sa ilang mga kaparyentihan sa black wedding.

“Whatever my brother wants, we support him, What we think right now is the symbol of love, what is the symbol of love?

“Did anybody realize why my brother chose this kind of wedding? This black wedding?

“Because until the end their love will never die. That is what is in my mind when I received the invitation,” matud pa sa igsuon sa groom.

Basaha pod ni: Marriage is not just a piece of paper