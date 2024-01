Maine, MJ gisorpresa si Maja og bongga kaayo nga baby shower

Nahimo nga emosyonal ang aktres nga si Maja Salvador human sa surprise baby shower nga gi-andam sa iyang mga higala nga sila si Maine Mendoza ug MJ Lastimosa.

Sa iyang Instagram post, gipakita ni MJ ang pipila ka mga hulagway gikan sa baby shower nga ilang gi-plano para kang Maja kauban ang ilang mga suod nga higala.

Kauban usab nila ang bana ni Maja nga si Rambo Nunez ug ang bana ni Maine nga si Arjo Atayde sa maong panagtigum.

Matud pa ni MJ nga excited na kaayo siya nga makita ang una nga anak nila ni Maja ug Rambo.

“We can’t wait to meet you baby [emoji] you’re already sooooo loved little one [brown heart emoji] I can already picture you with your mama and dada,” sey ni MJ sa iyang Instagram post.

“What a sight would that be in a few months [emojis] just utterly beautiful I am sure of that,” dugang niya.

Sa comment section, nagpasalamat si Maja sa iyang amiga alang sa ilang surprisa nga baby shower.

“Thank you Sez! [white heart emoji] salamat sa time umuwi ka pa talaga para i-surprise ako hahaha,” sey niya.

Sa iyang Instagram stories, nag post usab si Maine og mga hulagway gikan sa maong baby shower.

Makita sa mga hulagway nga gi-post ni Maine ang emosyonal kaayo nga si Maja nga mihilak pa samtang nag atubang sa cake, kauban si Rambo.

Duna poy solo picture ang aktres kun diin makita ang kalipay nga iyang gibati sa iyang hitsura tungod sa ssurpisa nga gibuhat sa iyang mga higala.

“We love you, super mom (to-be!) @maja [white heart emoji],” matud pa ni Maine.

Grabe usab ang gibuhat nga pasalamat ni Maja kang Maine ug matud niya, “Thank you my Sez @mainedcm.”

“Ang swerte kong kaibigan kita.”

Niadto lang buwan sa Disyembre gipahibaw nila ni Maja ug Rambo pinaagi sa usa ka Instagram post ang kabahin sa ilang gipaabot nga baby.

Gikasal ang duha niadtong Hulyo 13, 2023 sa Bali, Indonesia.

