Sarah Lahbati nihirit: To everyone who wants to ‘waldas,’ go ahead! Amen!

Nadawat na sa aktres ug celebrity mom nga si Sarah Lahbati ang iyang titulo ug korona isip usa ka Waldas Queen.

“Unbothered” ug wapakels lang si Sarah sa padayon nga pagbash ug pagnega sa mga netizens ngadto niya nga nagsugod niadtong nagbuwag sila ni Richard Gutierrez.

Nikatawa lang ang aktres sa mga nabasa ug nadunggog niya nga comments kabahin kuno sa pagusik-usik o pagwaldas niya sa kwarta ug paggasto kuno niya nga bonggang-bongga karong mga niaging adlaw.

Duna pa siyay gisulti sa usa ka report kabahin sa sa pagtawag niya nga usa ka “Waldas Queen” ug “Patron Saint of Waldas”. Matud pa sa hirit ni Sarah nga, “For Once Not Fake News.”

Basin Bet Ni Nimo: Richard Gutierrez mas bet nga bang mag-focus si Sarah Lahbati sa kanilang anak kaysa magbalik trabaho, true kaya?

Iya na lang kunong kataw-an ang mga ingon ani nga hate messages sa social media tungod nahibawo man daw siya sa tinuod nga sitwasyon kabahin sa pag-handle niya sa iyang mga finances.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

“I think it’s funny. Yeah, it’s just something I laugh about. I don’t take anything seriously. That’s another secret to be happy.

“If not, I will be going crazy. It’s just a funny, funny thing that’s been going around,” matud pa ni Sarah sa usa ka interview.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Sarah enjoy sa pagiging nanay: Motherhood has changed me for the best!

May hirit pa siya sa usa ka balita sa ABS-CBN about her “Waldas Queen” title, “To everyone who wants to ‘Waldas,’ go ahead. Amen!”

Nagsugod kuno ang isyo kabahin sa pagwaldas o pagusik-usik ni Sarah og kwarta sa dihang gibuking siya ni Annabelle Rama nga gastos kuno og gastos ang aktres samtang nagpakamatay sa pagtrabaho ang iyang anak nga si Richard Gutierrez.

“Mahirap sa kanya kasi unang-una, trabaho siya nang trabaho. Wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho. Pagdating niya sa Manila, hindi niya alam bakit nagkaroon ng gulo. Mag-antay na lang kayo kasi malalaman n’yo rin. Not now,” matud pa sa inahan ni Richard.

“Nakikita mo naman, hindi mo na kailangang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Si Richard trabaho nang trabaho, ‘yung isa nagwawaldas ng pera. ‘Yun lang ang masasabi ko diyan,” matud pa gyod ni Annabelle Rama.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Sarah Lahbati sa ilang relationship status ni Richard Gutierrez: ‘We’re okay’