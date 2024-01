Sarah Lahbati sa ilang relationship status ni Richard Gutierrez: ‘We’re okay’

Mitingog na si Sarah Lahbati sa issue nga may kalabutan sa ilang relationship status sa iyang bana nga si Richard Gutierrez og siya nagkanayon nga okay ra kuno sila.

Sigon niya nga sa pagkakaron, gusto una siya nga mo-focus sa iyang kaugalingon.

Sa iyang interview sa Cosmopolitan PH, gipangutana si Sarah mahitungod sa ilang sitwasyon karon ni Richard ug dali siya nga mitubag nga malipayon ug mapasalamaton kaayo siya.

“We’re okay,” sey pa ni Sarah. “I’m holding up pretty well. I’m happy. Again, I’m grateful. There’s nothing more to say than I’m really feeling blessed. And it’s a good time to just work on myself.”

Ang duha nahimo nga sentro sa atensyon sa publiko, labi na sa mga Marites, human mogawas ang chika sa ilang panagbuwag.

Nisamot ang interest sa mga taw sa dihang misulti ang inahan ni Richard nga si Annabelle Rama nga naa na magpuyo sa ilang panimalay ang iyang anak. Mipika usab si Anabella kay nagsige lang kuno og waldas og kwarta si Sarah samtang nagpakamatay na sa trabaho ang iyang anak.

Matud pa ni Sarah, nga usa ka “Starstruck” alumna, nga dili na kinahanglan nga mopasabot ang usa ka babaye, apil na ang mga inahan, kun unsaon nila paggasto ang ilang kwarta og kun dunay panahon nga gusto nila unahon ang ilang kaugalingon.

“I think when you work hard for your own money, you don’t owe anyone any explanation. You work so hard to do what? To explain yourself? No. If you have a job and you work so hard, then you don’t have to explain yourself to anyone. Just do your thing, whatever it is that you want to do,” sey niya sa iyang interview.

Sa usa ka interview niadtong Disyembre 2023, misugilon ang inahan ni Sarah nga nag co-parenting silang duha ni Richard sa ilang mga anak nga sila si Zion ug Kai.

Ug karong bag-o lang gi-unfollow na pud nila ni Sarah ug Richard ang usag-usag sa Instagram samtang mibalhin na si Sarah sa iyang bag-o nga panimalay.

