Jessy gusto mapun-an og upat kabuok ang ilang anak ni Luis

“STRUGGLE is real” para sa celebrity mom nga si Jessy Mendiola gikan sa iyang pagmabdos hangtud na sa iyang pagpanganak kang Baby Peanut.

Apan bisan pa man sa mga kalisud nga iyang naagi-an, miingon siya nga wala siya motagam ug gani, gusto pa niya pun-an ug upat kabuok ang ilang anak sa iyang bana nga si Luis Manzano.

Matud ni Jessy nga worth it kaayo ang tanan nga kalisud nga iyang naagi-an sa iyang pregnancy journey hangtud na sa pagkahimugso ni Peanut o Isabella Rose.

“So, ang doubts, ang struggles, dadating talaga yun, but, you know, ang important is, ikaw, you just go through with it. You just learn lessons, and talagang worth the experience.”

Ug karon nga nag anam-anam na sa pagdaku si Peanut, miingon si Jessy nag gusto unta nila ni Luis nga mapun-an ang ilang anak.

“Sana. Gusto ko nga po lima. Sana kaya ko sunud-sunod,” sey ni Jessy sa usa ka interview.

“Pero siyempre po, may mga seasons tayo in life. So I’m prioritizing this season right now na ang daming blessings. So, kailangan natin bigyan ng time rin.”

“Pero sana, sana talaga. I really want to have as much kids as I can. As in gusto ko ng maraming anak.”

Dugang niya, “But you know, ang dami din kailangan gawin ngayon, so maybe soon, but not right now. Not very soon.”

Ug kun moabot na ang panahon nga mahatagan sila sa kahitas-an og lain pa nga baby, gusto niya nga ‘Butter’ ang itawag niini aron aduna nay kauban si Baby Peanut.

Peanut ang gihatag nga angga sa magti-ayon sa ilang kamaguwangan nga anak, “Kasi when we first saw Rosie inside my tummy sa ultrasound, naka-shape siya as peanut.”

“Tapos, may iba din palang mga mommies, ganun pala nagsimula. It’s either Peanut or Bean. Kasi shaped nga as either peanut or bean si Baby. I think, ano ako noon, mga two months pa lang.”

“Tapos, doon ko nakita, sabi ko kay Luis, ‘Uy, love, o, parang siyang peanut.’ Tapos, it’s stuck na with him. Sabi pa ni Luis, ‘She’ll always be my Peanut Manzano,’” sey ni Jessy.

