Giingong panagbuwag ni Catriona Gray ug Sam Milby di tinuod — Ogie Diaz

Wala’y makatuoran ang mga hungihong nga nagbuwag na ang celebrity couple nga si Catriona Gray ug Sam Milby.

Kini matud pa sa ilang manager nga gibutyag ni entertainment insider ug talent manager Ogie Diaz.

Matud ni Diaz sa iyang vlog nga Showbiz Update nga gi-upload niadtong Martes, Pebrero 6, dili tinuod ang mga taho nga nagbuwag ang beauty queen ug ang actor ug dili na kini magkauban karong Valentine’s Day.

Ang pagduda nga sila buwag na nitumaw human si Gray nakit-an nga wala na nagsul-ob sa iyang engagement ring. Apan matud ni Diaz nga in-love lang gihapon ang duha.

“Hindi ako nanaginip, talagang nagtanong ako. And I quote the manager of Catriona and Sam Milby, si Erickson Raymundo, dahil may nagtanong rin daw sa kanya non. Sabi ni Erickson, hindi niya alam if may event na hindi naisuot ni Catriona ‘yung engagement ring,” matud ni Diaz.

(I didn’t dream about it; I asked directly. And I quote the manager of Catriona and Sam Milby, Erickson Raymundo, who said that someone else had also asked him about this. He said that he’s not aware if there’s been an event recently where Catriona wasn’t wearing her engagement ring.)

Matud usab ni Diaz nga si Raymundo mipasabot nga dili na kinahanglan nga pangutan-on ang duha kabahin sa estado sa ilang relasyon kay kanunay man silang nagkuyog kauban ang ilang mga higala.

“Oo daw merong mga pagkakataon na hindi niya suot. Pero hindi na daw tinanong ng manager kung okay ba sila kasi the other day naman magkasama sila (Gray and Milby) with John Prats and Isabel Oli,” he said.

(Yes, there were circumstances in which [Catriona] was not wearing the engagement ring, but [Raymundo] didn’t bother to ask the couple if they were okay. Just the other day, they were together bonding with John Prats and Isabel Oli.)

Si Diaz ang kanunay nga mikonpirmar sa panagbuwag sa pipila ka mga celebrity couples sama nil ani Kathryn Bernardo ug Daniel Padilla, Kim Chui ug Xian Lim, Kim Jones ug Jericho Rosales, ug ang pinakauwahi sila si Bea Alonzo ug Dominic Roque.

“This week nagyayaya si Catriona at Sam ng bonding ulit, so hindi totoo. Hindi po totoo na hindi tuloy ang kasal ni Sam Milby at Catriona Gray. Tuloy na tuloy po,” matud sa show biz insider.

(This week, Catriona and Sam have asked [Prats, Oli] to get together again, so it’s not true. It is not true that their wedding has been called off. The wedding is still on.)

Nagpabilin nga low-key ang relasyon ni Gray ug Milby nga nagsugod niadtong 2020. Human sa tulo ka tuig, na engaged silang duha ug ang ilang kasal pagamihoon karong tuiga.

