Rob Gomez gustong mo-focus una sa trabaho human sa viral text scandal

Gusto una nga mo-focus ni Rob Gomez sa iyang kaugalingon ug sa iyang trabaho samtang nagpa-ayo pa siya sa mga sakit nga kasinati-an nga dala sa viral text scandal sa milabay nga tuig kauban sila si Herlene Budol ug Bianca Manalo.

“I think it’s the time to work. It’s the time to find myself. Maybe heal. I don’t wanna sound like a victim. Because I don’t wanna pry on it. I don’t want anyone na maawa sakin. I do not wish to share my problems with anyone,” sey ni Rob sa iyang interview kauban si MJ Marfori atol sa usa ka Chinese New Year event.

Midugang si Rob, kinsa nakauban nila ni Herlen ug Bianca sa “Magandang Dilag,” nga gusto usab niya nga buhaton nga private ang iyang mga “personal relationships.”

Saysay ni Rob nga dunay mga babaye, apil na ang inahan sa iyang anak nga si Shaila Roberta, nga napagan sa mga kontrobersiya nga iyang naapilan sa milabay nga tuig.

“I really don’t talk about my personal relationships. It’s just that last time I kinda had to plead my love. But this time I’ll try to keep it private again,” sey ni Rob.

Matud ni Rob nga grabe og epekto sa iyang kinabuhi ang viral text scandal ug ang uban niini iya pa nga nasinati hangtud karon. Apan naningkamot siya nga maka-recover na.

“Every day is complicated,” matud niya. “[But] the comeback is always greater than the setback. I’m just grinding. I’m working out now. Trying to get the best shape of my life.”

Ug kinahanglan nga makat-unan niya pagbalik kun unsaon ang pagrespeto sa iyang kaugalingon tungod kay kabahin kini sa paghigugma.

“Self-respect ko po kailangan ko po siyang hanapin talaga kasi tayo ay mapagmahal. Tatalon tayo kapag kailangan, kapag sinabihan tumalon, ‘yun ‘yung hahanapin natin,” he said.

Nahimo nga hot topic si Rob, apil na sila si Herlene ug Bianca, niadtong buwan sa Disyembre human manggawas ang screenshoots sa ilang kuno nga sexual conversations.

